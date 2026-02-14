Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TEMPORAL

La borrasca Oriana mantiene a casi toda España en alerta por fuertes rachas de viento

Este sábado continúan cortadas 80 carreteras de la red secundaria y nacional, 37 de ellas en Andalucía.

Una mujer trata de protegerse con un paraguas del temporal de viento y lluvia

Una mujer trata de protegerse con un paraguas del temporal de viento y lluviaEFE

Marta Alarcón
Publicado:

La borrasca Oriana pondrá hoy en aviso a buena parte de España, en una jornada marcada especialmente por el viento y el fuerte oleaje. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 12 comunidades autónomas estarán bajo aviso naranja, mientras que la Comunidad Valenciana alcanzará el nivel rojo, riesgo extremo en la provincia de Castellón debido a rachas que podrían llegar a los 140 kilómetros por hora.

El episodio meteorológico estará protagonizado por vientos muy intensos en el área mediterránea, donde no se descartan rachas localmente huracanadas. La AEMET ha advertido de que el riesgo será especialmente significativo en el litoral valenciano, con especial incidencia en Castellón, donde el aviso rojo implica peligro extraordinario y recomienda evitar desplazamientos y extremar todas las precauciones.

Aviso naranja por temporal de mar

Además del viento, el temporal marítimo será otro de los grandes protagonistas del día. Numerosos tramos del litoral peninsular permanecerán en aviso naranja por olas que podrían superar los cuatro o cinco metros de altura. Las comunidades del norte y del este serán las más afectadas por el fuerte oleaje, aunque el fenómeno también impactará en puntos del sur peninsular y Baleares.

En paralelo, la borrasca dejará precipitaciones persistentes en el norte del país, especialmente en el área del Cantábrico oriental, el alto Ebro y los Pirineos. En estas zonas se esperan acumulaciones significativas, que podrían ser localmente fuertes. También se prevén nevadas importantes en sistemas montañosos del norte, con cotas que oscilarán entre los 600 y 900 metros, e incluso podrían descender más al final del día en el nordeste.

Descenso térmico generalizado

El descenso generalizado de las temperaturas será otra de las consecuencias de este episodio. Las mínimas bajarán de forma notable y se registrarán al final de la jornada en buena parte del territorio. Las máximas, por su parte, tenderán a descender en la mayoría de regiones, salvo en el nordeste, donde podrían experimentar un ligero ascenso.

En las áreas de montaña, además de la nieve, se esperan heladas débiles, que podrían ser moderadas en zonas del Pirineo. También se formarán bancos de niebla matinales en distintos puntos del interior, más persistentes en el extremo norte.

80 carreteras afectadas

A primera hora de este sábado se mantienen cortadas 80 carreteras de la red secundaria y nacional, 37 de ellas en Andalucía. Córdoba es la provincia más afectada, con 15 vías intransitables, seguida de Cádiz y Ciudad Real. Entre las carreteras completamente cortadas se encuentra la N-122 entre Toro y Fresno de la Ribera (Zamora).

El hielo y la nieve afectan a otras 66 vías en provincias como Almería, Granada, Huesca, León, Burgos o Barcelona. En 33 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, y en cinco está prohibida la circulación de camiones. La DGT recomienda extremar la prudencia, especialmente en la zona este, donde se ha activado un mensaje Es-Alert en Castellón.

Limitación de velocidad en Castellón

Por el viento, la DGT ha establecido restricciones de velocidad máxima a 80 km/h para todos los vehículos en la provincia de Castellón y limita los adelantamientos a vehículos pesados durante todo el sábado. Además, la estación de esquí de Sierra Nevada cierra este sábado debido al hundimiento de la calzada en el acceso principal, detectado por los equipos de conservación de carreteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

