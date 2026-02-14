Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos tres falsos revisores de gas por estafar 4.000 euros a una anciana en Granollers

Los agentes los detuvieron tras observar a uno de ellos realizar varias retiradas de dinero de un cajero.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Granollers, en Barcelona, a tres hombres que se hacían pasar por operarios de una empresa de gas para entrar a casas de ancianos y robarles dinero, joyas y tarjetas bancarias, que luego usaban para retirar efectivo de cajeros automáticos.

Las detenciones de los tres hombres de 21, 23 y 29 años, se produjeron el pasado martes. Fue durante ese día cuando una patrulla de paisano observó a uno de ellos realizando varias retiradas de dinero de un cajero en una actitud vigilante y nerviosa, según ha informado este sábado la policía catalana.

Los agentes siguieron al sospechoso hasta un coche en el que le esperaba otra persona, quien, al ver a los agentes, escondió en una bolsa diversas tarjetas y una libreta bancaria a nombre de una mujer de 80 años.

Posteriormente, los agentes localizaron a la mujer y ella les explicó que esa misma mañana un supuesto operario se presentó en su casa para resolver una reclamación.

Al parecer, sin que ella se diera cuenta, un segundo hombre entró en la casa, aprovechando que la mujer le mostraba al primer varón la caldera, y le robó la libreta, tarjetas, joyas y 350 euros en efectivo.

De forma paralela, una tercera persona llamó al teléfono de la anciana haciéndose pasar también por empleado de la compañía del gas para pedirle información sobre las claves de seguridad de las tarjetas y la libreta.

Tras la detención, la policía devolvió a la anciana 3.600 euros que los ladrones le habían robado de su cuenta bancaria, diversas joyas y los 350 euros en efectivo que se habían llevado de la casa. Los detenidos, uno de los cuales acumulaba antecedentes por hechos similares, pasaron a disposición judicial el día 11 acusados de robo y estafa a entidad bancaria.

Cae en Picassent una banda por 85 estafas a ancianos con el timo del falso revisor del gas

La Guardia Civil ha desmantelado en Picassent una banda organizada especializada en estafar a ancianos por toda la geografía española haciéndose pasar por revisores del gas, la luz y el agua.

Todo valía para aprovecharse de la vulnerabilidad y confianza de los más mayores, a quienes cobraban dinero en metálico por un servicio inexistente, retiraban sumas de entre 1.000 y 2.000 euros del cajero o sustraían aquello de valor que encontraran en la casa al descuido.

En total, se les imputan 85 estafas y obtuvieron un botín de unos 100.000 euros, según ha podido saber el diario 'Las Provincias'.

