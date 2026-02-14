Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PANTANOS EN PELIGRO

Los ingenieros de caminos advierten: "Con las presas puede ocurrir algo tan grave como con el ferrocarril"

Jesús Contreras, Vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos afirma con rotundidad, que el riesgo de un accidente en buena parte de las presas de titularidad pública es grave por falta de mantenimiento.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Jesús Contreras, Vocal de la Asociación de Ingenieros de caminos asegura que la propia Direción General del Agua, DGA, en documentos que manejan internamente, ponen de manifiesto deficiencias importantes en una parte importante de su parque de presas de tituralidad estatal tienen deficiencias importantes. Esto significa inseguridad hidrológica e insuficiencia en los órganos de evacuación, iseguridad hidraúlica por deterioro de equipamientos para controlar el nivel del embalse y de inseguridad estructural con una dismiunución de los coeficientes de seguridad por un falta de mantenimiento y además no hay planes de emergencia implantados.

Escenario de riesgo crítico

El nivel de riesgo ha aumentado en los últimos años y se debe a la falta de mantenimiento. En 2021 la DGA explicitó el estado general de sus presas y en el documento de 2024 se ve claramente, que los modelos de inseguridad han aumentado. Cada año que pasa si no hay mantenimiento se agrava más la situación de las presas.

Medidas urgentes

Hace falta, dice Contreras, llevar la inversión a los niveles que las propias confederaciones hidrográficas requieren. Las confederaciones piden 4.400 millones de euros para mantener las presas en su estado primitivo eso quiere decir inversiones del orden de los 450-500 millones anuales y se está invirtiendo ahora mismo entre los 10-15 millones anuales. Es decir menos del 5% de la inversión en agua.

