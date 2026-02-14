Viviendas más pequeñas, trasteros más demandados: el próspero reciclaje de los locales vacíos

Detrás de cada negocio que cierra a pie de calle puede haber una nueva vida para ese local comercial que se ha quedado sin actividad. Oficinas, almacenes e incluso naves industriales en desuso están resucitando en forma de trasteros. Los expertos indican que la tendencia a construir viviendas cada vez más pequeñas está detrás de una crisis de espacio para sus inquilinos, que no tienen dónde guardar todo aquello de lo que no se quieren desprender.

Su persiana llevaba años bajada. Sus puertas, oxidadas, y su interior sumido en el abandono, hasta que una promotora inmobiliaria puso los ojos en este viejo local del centro de Valladolid. De los 500 metros cuadrados que ocupaba la oficina de alquiler de vehículos que llevaba años cerrada y sin uso en el centro de Valladolid han salido 50 trasteros. Las obras han finalizado hace pocas semanas y todos están vendidos o alquilados, al igual que las 60 plazas de garaje que han salido tras la reforma. Cuenta con acceso directo desde la calle, cámaras para controlar los accesos en todos los pasillos y medidas de seguridad para preservar las pertenencias que están guardadas.

Según Javier Blanco, promotor inmobiliario con cientos de trasteros en el mercado de alquiler y de venta, “la razón fundamental es que estamos viviendo una crisis de espacio. Las viviendas son cada vez más pequeñas, tendemos a almacenar muchísimas cosas y eso ha hecho que tengamos un crecimiento exponencial en la demanda y en la oferta de este tipo de inmuebles”, explica.

Es el caso de María José Santos. Vive en una calle cercana a esta promoción de trasteros. En su casa no cuenta con un espacio para guardar todo el material deportivo y la ropa de otras temporadas de su familia -algo muy habitual en las viviendas de esa zona de la ciudad- y por eso ha decidido alquilar una de las plazas. “Lo que voy a guardar aquí son cosas que no usas en tu día a día, pero que en casa ocupan espacio y de las que no te puedes desprender”. Ella ha optado por la versión más económica de los trasteros que se ofertaban: “Acabo de firmar el contrato, y pagaré 80 euros al mes por un trastero de 6 metros cuadrados. Me parece un precio razonable”.

Convertir locales en trasteros es rentable y sencillo

Alquilar uno de los cientos de trasteros que ofrece esta inmobiliaria cuesta entre los 80 euros para una superficie de 6 metros cuadrados, a los 120 euros mensuales para un trastero de 12 metros cuadrados. En la opción de compra el precio oscila entre los 10.000 y los 12.000 euros. Según explica David Alonso, responsable de otra empresa del sector, se ha convertido en un producto muy atractivo también para la inversión. “Es una alternativa donde hay muchos inversores interesados. Muchos clientes compran trasteros para invertir porque comprar trasteros para alquilar tiene una alta rentabilidad, mucho mayor que hacerlo con una vivienda.”

David lleva casi una década transformando trasteros para el alquiler y ha sacado al mercado cerca de medio millar. Una de sus últimas promociones han sido los 32 trasteros que han salido de una antigua autoescuela en un local de 280 metros cuadrados. Su amplia experiencia en el sector le sirve para detectar los barrios donde hay mayor demanda de trasteros, y qué locales son susceptibles para hacer esa transformación. “Hay zonas que ya están sobresaturadas, y no todos los locales sirven”.

En el sector reconocen que la conversión de local a trastero es un proceso complejo pero no tanto como transformar un local en una vivienda. Los trámites urbanísticos suelen ser más sencillos y los costes de ejecución de la obra son también más bajos, lo que lo convierte, según los expertos, en un activo con un atractivo importante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.