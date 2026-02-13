Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
FALTA SUMINISTRO ELÉCTRICO

72 familias no pueden acceder a su vivienda por falta de suministro eléctrico en Estepona: "Nos han vendido una casa sin luz"

Compraron una casa en 2021 de nueva construcción, y en mayo de 2025 acabaron la obra. Supuestamente estaba lista para entrar a vivir, y las 72 familias afectadas ya habían pagado hasta el 95% del precio en algunos casos. Ahora, no pueden obtener la licencia de primera ocupación porque no hay potencia eléctrica disponible para que llegue la luz al edificio.

Paula Hidalgo
Publicado:

Entraron en la promoción en 2021, abonaron hasta el 95% del precio en algunos casos y hoy, cuatro años después, no pueden entrar a vivir en sus viviendas. Las 72 familias afectadas por la promoción ALMA, en el sector La Calera de Estepona, denuncian que no pueden acceder a sus casas porque no existe potencia eléctrica disponible para el edificio y, sin suministro, no se concede la licencia de primera ocupación.

Sin licencia no hay hipoteca, y sin hipoteca no pueden firmar las escrituras. Mientras tanto, algunos propietarios ya han pagado 326.00 euros por pisos terminados que siguen vacíos. "Estamos en un estado de ansiedad muy grande", asegura una afectada. Hay familias viviendo de alquiler, en autocaravanas o compartiendo habitaciones, y otras vendieron su anterior vivienda para reinvertir y ahora ven cómo se agota el plazo fiscal.

Ayuntamiento, promotora y Endesa se señalan

El problema se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento de Estepona, como agente urbanizador del sector, solicitó el suministro a E-Distribución (Endesa). Según explican los afectados, no hubo respuesta. El 19 de diciembre de 2024 se volvió a solicitar el suministro y la compañía respondió que no existe capacidad disponible, ya que desde el 1 de agosto de 2024 están suspendidas las peticiones superiores a 1 megavatio.

El 30 de mayo de 2025 la promotora emitió el certificado final de obra. Los compradores realizaron la visita a sus viviendas tras haber completado los pagos iniciales, sin conocer aún el problema eléctrico. No fue hasta el 23 de octubre de 2025 cuando recibieron una circular informando de la falta de suministro y de la ausencia de soluciones.

Las familias consideran que la responsabilidad es compartida. Señalan al Ayuntamiento como agente urbanizador, a la promotora por no haber garantizado la potencia necesaria antes de vender y a Endesa por la falta de capacidad. "Nos han vendido un piso con luz, pero no hay luz", resumen.

Una situación crítica

La situación es especialmente delicada porque en abril de 2026 vence el plazo dado por la promotora ACP Level: si no se resuelve el problema, cancelará los contratos privados de compraventa y devolverá el dinero entregado durante esos cuatro años.

Como alternativa, ofrece formalizar la compra sin financiación bancaria, algo que la mayoría considera inasumible. Sin licencia de primera ocupación no podrían habitar la vivienda ni inscribirla en el Registro de la Propiedad, y además deberían asumir gastos de limpieza y vigilancia. La promotora, a su vez, está presionada por el banco que financió la construcción, cuyo préstamo vence en junio de 2025 tras una prórroga de seis meses que no se ampliará.

Las 72 familias aseguran que, si no obtienen respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, se manifestarán el 19 de febrero en Madrid. Denuncian que no se trata de un caso aislado ni de una zona remota, sino de un problema de infraestructura en pleno centro de Estepona que podría afectar a otras promociones.

