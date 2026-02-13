Múnich debate un orden mundial en transformación bajo la tensión transatlántica

Arranca en Baviera una de las citas geopolíticas de referencia del calendario internacional: la Conferencia de Seguridad de Múnich. Durante tres días, cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno analizan el escenario global en un contexto que todos describen con un mismo diagnóstico: el orden surgido tras 1945 ha cambiado.

A las puertas del recinto patrullan cientos de policías. Dentro, el debate gira en torno a otra seguridad: la estratégica. "Ahora vivimos en el desorden mundial y la supervivencia del más fuerte", ha advertido la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha incidido en la misma línea: "Europa debe aprender a ser una potencia geopolitica".

La fractura transatlántica

El pulso entre Estados Unidos y Europa marca la edición de este año. Hace doce meses, el entonces vicepresidente estadounidense Vance ya anticipó un giro en Múnich: "Europa debe dar un paso adelante, mientras que Estados Unidos se centrará en áreas del mundo en grave peligro".

Las líneas de la actual administración estadounidense se mantienen. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado: "El viejo mundo, el mundo en el que he crecido ya se ha acabado". Frente a esa posición, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha apelado a recomponer la relación: "Reparemos y reactivemos juntos la confianza transatlántica".

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado el aumento del gasto en defensa: "El año pasado hicimos más por la defensa en Europa que en los diez años anteriores". La alta representante de la UE, Kaja Kallas, ha defendido la cooperación: "Hasta en la jungla los animales cooperan".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha planteado un equilibrio en evolución: "En los próximos años veremos cada vez más una OTAN con un liderazgo más europeo y con Estados Unidos totalmente integrado".

Ucrania y el "elefante en la habitación"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participa en el foro, mientras desde Washington el presidente Donald Trump lanza un mensaje: "Zelensky tendrá que actuar; si no, perderá una gran oportunidad". Trump sostiene que Vladímir Putin quiere negociar.

El informe base de la conferencia, titulado "Bajo destrucción", sostiene que el mundo ha entrado en una fase de políticas aplicadas "con bolas de demolición" y apunta a Estados Unidos como ejemplo de ruptura del marco internacional. El presidente del foro, Wolfgang Ischinger, ha hablado del "elefante en la habitación", en alusión a la transformación del liderazgo estadounidense.

El documento alerta de que las relaciones transaccionales sustituyen a la cooperación y de que China ocupa espacios que Washington abandona. Pekín ya supera a Estados Unidos en presencia diplomática global.

La edición de este año otorgará el premio Ewald von Kleist al pueblo ucraniano. No han sido invitados representantes del Gobierno iraní, aunque sí miembros de la oposición. Alternativa para Alemania vuelve con tres parlamentarios invitados, aunque sin acceso al núcleo de líderes.

En paralelo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha cancelado su asistencia por el tiroteo en su país. El presidente español, Pedro Sánchez, sí acudirá tras haber suspendido su viaje a Davos en enero.

