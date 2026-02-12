Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno envía una carta a los pensionistas para informarles de la revalorización de sus prestaciones

En la misiva firmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se informa de la cuantía en la que se verá incrementada la prestación en 2026.

Belén Montero
Publicado:

El Gobierno ha empezado a enviar, como cada año y de manera escalonada, la carta que informa a los pensionistas de la revalorización de su prestación. La misiva, que está firmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dice:

"Un año más, tengo el placer de dirigirme a usted para comunicarle la revalorización de su pensión. En la notificación que acompaña esta carta encontrará la cuantía exacta en la que se verá incrementada su prestación a partir del 1 de enero de 2026".

Este envío generalizado de cartas a los pensionistas se produce después de que la revalorización de las pensiones se viera amenazada al ser rechazado en el Congreso el decreto ómnibus, que incluía también otras medidas como bonificaciones para el transporte público, la moratoria de desahucios a personas vulnerables, el bono social eléctrico y la ampliación de préstamos a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma.

El camino legal de la revalorización de las pensiones

Ese decreto fue tumbado en la Cámara Baja el 27 de enero con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Desde el PP argumentaban que con este decreto ómnibus el Gobierno tomaba como "rehenes" a los pensionistas. "Hay una mayoría para revalorizar las pensiones, pero no hay una mayoría para seguir validando la ocupación ilegal", afirmaba la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz

Tras este 'no', el Gobierno decidió trocearlo y presentar las medidas por separado. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de febrero dos decretos separados: uno con la revalorización de las pensiones y otro con el llamado 'escudo social'.

De este modo, se aprueba la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. Además, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Esta medida tiene que volver ahora al Congreso y se espera que a finales de mes tenga el visto bueno definitivo.

