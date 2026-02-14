Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España vive una nueva fiebre del oro

El precio del oro se dispara y también su venta: “el cliente es de mayor nivel adquisitivo y aprovecha el récord histórico”. El precio del kilo superó los 138.000-139.000 euros a mediados de febrero de 2026, tras un notable rally alcista durante 2025.

Carmen Chao
Publicado:

Hace apenas unos años el oro se cotizaba por debajo de los 50.000-60.000 euros por kilogramo, “su valor se ha disparado en muy poco tiempo”, apunta Manuel Rivera, CEO de Oro Express. En este contexto, las tiendas de compraventa de oro de todo el país registran una actividad sin precedentes. En Masoro,Boiro, A Coruña, la gerente Raquel Blanco describe el auge que se vive desde su mostrador: “Hoy ha habido muchísimo movimiento. El oro está alto y sigue con tendencia al alza”.

Vendedores de oro de clase alta

El fenómeno no solo se mide en euros, sino también en perfiles. “Antes venía gente con menos recursos, que traía piezas pequeñas para sacar algo de dinero. Ahora eso ha cambiado: viene gente con mayor nivel adquisitivo, con oro guardado en casa desde hace años, que aprovecha este momento para vender o necesita liquidez”, señala Blanco. En Vigo, Oro Express, dirigido por Manuel Rivera, CEO del establecimiento, confirma la tendencia: “Estamos viendo un aumento tanto en clientes que venden oro doméstico como en inversores que compran lingotes y monedas para protegerse de la inflación o la volatilidad financiera. El oro no solo se vende por necesidad, sino que muchos lo compran como inversión segura”, explica Rivera. El CEO añade que la actividad ha cambiado en los últimos años: “No hablamos de pequeños lotes: los inversores traen cantidades significativas y buscan asesoramiento sobre el mejor momento para comprar o vender según el mercado”.

El repunte se explica por una combinación de factores globales y locales. La inestabilidad internacional y los conflictos geopolíticos aumentan la incertidumbre económica, y el oro vuelve a ser considerado un refugio seguro frente a la volatilidad de las monedas.“Cuando el dinero pierde estabilidad, tanto inversores como ciudadanos buscan valores materiales. El resultado es un efecto dominó: más demanda de oro, subida del precio y más particulares que deciden vender”, añade Raquel Blanco. Detrás del “te doy tanto por gramo” hay un proceso técnico riguroso. Nos cuenta Manuel Rivera, CEO de Oro Express. Primero, la comprobación con imán: si la pieza se pega, hay sospecha de rellenos o chapados. Después, el rascado superficial y la prueba con ácidos para identificar los quilates reales,18, 14 o 9.

En monedas y lingotes, la verificación se afina con balanzas de densidad en agua, que determinan si el metal es realmente de 24 quilates ,99,9% de pureza. Solo después de pasar estas pruebas se procede a la tasación final.Con el precio actual del oro, operaciones que antes apenas superaban los 1.000 euros ahora se mueven en cifras de varios miles. Un lote de joyas de 18 quilates que ronda los 50 gramos puede traducirse hoy en más de 4.000 euros en efectivo. El oro vuelve a ejercer de termómetro social, y hoy tiene más peso que nunca.

