Muere un hombre de 63 años tras caer al Río Segura en Murcia

En la madrugada de este sábado, los servicios de emergencia de la Región de Murcia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años que cayó al río Segura en Molina de Segura, Murcia, en circunstancias que todavía se desconocen. El suceso ha tenido lugar en torno a las 4:36 horas, cuando el 112 recibió la llamada alertando sobre la caída de un hombre en la zona del Parque de la Hoya, frente al Museo Mudem.

Inmediatamente después, se han desplazado hasta el lugar varios efectivos de la Policía Local de Molina de Segura, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y la Guardia Civil para iniciar la búsqueda. Las labores se han complicado debido a la crecida del río en las últimas horas, lo que dificultó la localización del hombre.

Paralelamente, se ha informado a policías locales de los municipios cercanos de Alguazas, Torres de Cotillas, Alcantarilla y la ciudad de Murcia, quienes han activado unidades de apoyo, incluyendo bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, preparados para colaborar en la búsqueda en caso de ser necesario.

Más de una hora de búsqueda

Tras más de una hora de intensa búsqueda, el sargento de bomberos del CEIS confirmó a las 5:37 horas que habían localizado el cuerpo sin vida del hombre. Las autoridades investigan ahora las causas del accidente, sin que por el momento se haya determinado si se trata de un despiste, un accidente o un suceso con otra naturaleza.

Los servicios de emergencias han recordado la importancia de extremar la precaución cerca de las riberas, especialmente cuando el caudal del río aumenta debido a lluvias recientes.

Otro suceso similar

Hace tan solo una semana, la borrasca Leonardo se llevaba la vida de otra mujer de 35 años en Málaga, tras caer al río Turvilla para intentar rescatar a su perro. Tras varios días de búsqueda por mar, tierra y aire, los agentes encontraron el cuerpo sin vida a unos 1.000 metros de la zona donde se le vio por última vez. Tras el suceso, el ayuntamiento de Sayalonga, Málaga, decretó dos días de luto oficial y se guardó un minuto de silencio en memoria de Carolina.

