China advierte a EE.UU. estar preparada para "un conflicto" si "cruzan líneas rojas" como Taiwán

El ministro de Asuntos Exteriores chino afirma que "algunas personas" "están haciendo lo posible" por "atacar y difamar" a China".

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi

Irene Rodríguez
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene pensado visitar China en abril. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha sido preguntado en la Conferencia de Múnich sobre este posible encuentro, avanzando que si esto ocurriese podría "hacer que la relación" entre ambos países "se aún mejor". Y aunque aún no se ha confirmado, el republicano aseguró que Xi visitará su país "hacia finales de este año".

Estados Unidos es quien decide el rumbo en las relaciones entre ambas potencias, aseguró el ministro, que augura a que "el desenlace más positivo" para todo el mundo sería que los dos "trabajasen juntos en la misma dirección y amplíen sus intereses, llevándonos a la cooperación".

Sin embargo, no está seguro de que todos los estadounidenses compartan los mismos pensamientos porque afirma que "algunas personas" "están haciendo lo posible" por "atacar y difamar" a China. Y advierte que si "cruzan líneas rojas", como ocurrió con Taiwán, "llevaría probablemente a un conflicto".

Wang Yi planteó una división entre un conflicto marcado por el "desacople" y la "oposición visceral de China" y una situación en la que EEUU plantee "una política positiva y pragmática" contra ellos, algo que prefieren en el país asiático. Aunque avisa que "China está preparada para afrontar todo tipo de riesgos".

A pesar de hablar de reconstruir una relación ha criticado a EE.UU. durante su discurso en la conferencia, aunque sin mencionarlo. Ha subrayado que la ONU no es la "razón por a que el sistema internacional" no está funcionando, sino más bien porque "ciertos países que buscan amplificar las diferencias y los desacuerdos, poniéndose por encima de todos los demás, azuzando el enfrentamiento e incluso reviviendo la mentalidad de la Guerra Fría".

El ministro añadió que todo esto ha erosionado "los cimientos de la confianza", además de deteriorar "la atmósfera de colaboración" y lastrar "el funcionamiento de las instituciones internacionales".

