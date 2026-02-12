El viaje interminable: más de 5 horas y media para llegar a Andalucía desde Madrid

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continua suspendida desde el trágico accidente de Adamuz, el 18 de Enero, hace ya tres semanas. Los viajeros, que desde entonces intentan salir o entrar a cualquier parte de Andalucía, tienen que hacerlo por otros medios alternativos o por trenes mucho más lentos y con rutas mucho más largas. El ferrocarril sigue siendo una opción, pero la ruta debido a los desvíos es mucho más larga. Muchos viajeros denuncian que están incomunicados y que no hay alternativas rentables.

Un viaje infinito

A Germán le espera toda una odisea para poder llegar desde Sevilla a Zaragoza. "Primera a Madrid en un tren que ahora tarda cinco horas", le cuenta a un compañero de Antena 3 Noticias. Su experiencia no acaba ahí, tendrá que hacer noche en la capital "El coste es increíble" para poder continuar al día siguiente su camino hacia la capital aragonesa. En total un día y medio para recorrer algo más de 800 kilómetros.

Las denuncias en la estación de San Justa en Sevilla se multiplican "Estamos hartos de la situación", "No nos dan alternativas favorables", "Estamos incomunicadas por todos sitios vamos", denuncian varios pasajeros. Poder llegar a Algeciras desde Madrid también es una aventura, que concretamente dura 7 horas y media. Otros pasajeros se quejan de las indemnizaciones. Aseguran que no se les está devolviendo lo que les corresponde "101 euros y me devuelven solo 10 euros" denuncia una viajera que llego tarde a su trayecto.

Alternativas por las nubes

Muchos usuarios denuncian la falta de medidas alternativas "Es todo un caos", explica una pasajera al referirse al transporte por carretera que algunas compañías ofrecen para poder cubrir el tramo de Adamuz, al menos hasta que la vía sea reparada por completo y circular por ella sea seguro.

Viajar en otro de medio de transporte también está complicado y sobre todo muy caro. El avión por ejemplo ha incremente su precio en estas rutas y los usuarios ya están denunciando cantidades abusivas. Por un vuelo ida y vuelta de Sevilla a Madrid, algunas compañías piden ya casi 300 euros. Los coches compartidos también han disparado sus precios. Como única opción babel queda el autobús, que en la mayoridad de los casos implica tardar el doble o incluso el triple en llegar al destino.

