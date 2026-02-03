Así quedan las pensiones contributivas y no contributivas para 2026 tras trocear el decreto ómnibus

La semana pasada, con 178 votos en contra, el Congreso de los Diputados tumbó el decreto ómnibus. En él se incluía la revalorización de las pensiones, una prórroga del SMI, bonificaciones en el transporte público, ayudas a los afectados por la DANA y reconstrucción de La Palma, así como la suspensión de desahucios o una cesión de un inmueble en París al PNV, entre otras medidas.

Ante la negativa de la cámara Baja, el Gobierno ha decidido trocear este decreto y, este martes, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto-ley con la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para este año.

Por lo que la subida de las pensiones se garantiza y va en un solo decreto, mientras que el del "escudo social", que incluye entre otras medidas la prórroga de los desahucios y las ayudas por la DANA, irá en otro decreto.

No obstante, el aumento ya se hizo efectivo en el mes de enero, el cual conlleva un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de las Clases Pasivas del Estado para 2026.

A las personas con una pensión media de jubilación, la aprobación de este decreto supone aproximadamente unos 570 euros adicionales, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan alrededor de los 500 euros anuales. Beneficiará a 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de euros de pensiones contributivas, así como de las 734.900 pensiones que corresponden al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Las mínimas y no contributivas

Mientras que las pensiones mínimas aumentan un 7%, aunque para aquellos con un cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares subirán un 11,4%. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el anterior Real Decreto-ley, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%.

Por su parte, lo harán en un 7,07% las pensiones de vejez e invalidez (SOVI), lo que en el caso de las no contribuyentes alcanzarán los 599,60 euros, y las concurrentes los 582,10 euros. Y para las personas con 65 años o más en hogares unipersonales, la pensión mínima se fija en 13.106,80 euros anuales, y si se tiene un cónyuge a cargo de 17.592,40 euros.

En total se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones, entre los que se encuentran aquellos perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señala que esta revalorización garantiza "el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho garantizado por la ley": "Se trata de un compromiso colectivo de la sociedad, especialmente con quienes han dedicado toda una vida al trabajo y de manera muy particular con las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas".

