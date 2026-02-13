Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
OPERACIÓN GUARDIA CIVIL EN CUENCA

El SEPRONA detiene a 10 personas por el comercio ilícito de gas fluorado, que provoca el efecto invernadero

Se investiga a otras 17 personas en las provincias de Cuenca, Málaga, Madrid,Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Jaén, Valencia, Cádiz y Córdoba. Se enfrentan a un buen número de delitos, entre otros, contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficialEuropa Press

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Los gases fluorados, también conocidos como F-gases, se utilizan principalmente como refrigerantes en sistemas de aire acondicionado, refrigeración industrial y comercial, y en bombas de calor. Gracias a sus propiedades químicas y físicas, son capaces de absorber y liberar calor de manera eficiente, lo que los convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren control de temperatura. Además, se emplean como agentes de expansión en la fabricación de espumas aislantes y en algunas aplicaciones de extinción de incendios. Sin embargo, el problema radica en que estos gases, al ser liberados al ambiente, tienen una gran capacidad para atrapar el calor en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Esto ha llevado a un aumento en las regulaciones y restricciones sobre su uso y comercialización.

¿Dónde se usan los gases fluorados?

Los gases fluorados se encuentran en una amplia variedad de equipos y aplicaciones. Algunos de los aparatos más comunes que utilizan estos gases incluyen: sistemas de aire acondicionado, tanto los sistemas de aire acondicionado domésticos como los comerciales utilizan gases fluorados, como el R-410A o el R-32, debido a su alta eficiencia y capacidad de enfriamiento. Refrigeración comercial e industrial: equipos como cámaras frigoríficas,vitrinas refrigeradas, y unidades de refrigeración en supermercados y establecimientos comerciales utilizan gases fluorados, como el R-404A o el R-134a. Bombas de calor: utilizadas en sistemas de calefacción y refrigeración, las bombas de calor también dependen de gases fluorados para su funcionamiento eficiente. Extintores y sistemas de supresión de incendios: algunos sistemas utilizan gases fluorados, como el hexafluoruro de azufre (SF6), debido a sus propiedades de no conductividad y capacidad de supresión de incendios sin dañar los equipos electrónicos. Espumas aislantes: utilizadas en la construcción, las espumas aislantes a menudo se fabrican con gases fluorados como agentes de expansión.

Operación "GASMOT"

El mercado negro asociado al tráfico ilegal de gases refrigerantes en Europa constituye un fenómeno delictivo en auge. Las diferentes restricciones y prohibiciones introducidas en los últimos años respecto al comercio de este tipo de productos, dado su efecto pernicioso sobre el medio ambiente, han supuesto la aparición de un lucrativo mercado negro integrado por entramados delictivos que obtienen cuantiosos beneficios a costa de vulnerar las normativas medioambientales, socavando de esta manera los objetivos de sostenibilidad ambiental de la Unión Europea. El SEPRONA de la Guardia Civil de Cuenca, dentro del marco de la denominada Operación “GASMOT”, ha liderado una compleja operación internacional que ha culminado con la detención e investigación en las provincias de Cuenca, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Jaén, Valencia, Cádiz y Córdoba, de 27 personas por su presunta participación en los siguientes ilícitos penales: delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito contra la hacienda pública, delito de contrabando, delito de falsedad documental, delito de blanqueo de capitales, delito de organización delictiva y delito relativo a la propiedad intelectual e industrial.

¿Cómo comenzó la investigación?

Un vecino de la localidad de Mota del Cuervo, Cuenca, estaba ofertando para la venta en un conocido portal de internet, gases fluorados de efecto invernadero. Tras una ardua investigación, se conoció que dicha persona formaba parte de una organizacióncriminal dedicada a la comercialización ilícita de este tipo de gases. Procedentes la gran mayoría de China, estos gases eran introducidos y distribuidos de manera ilegal en territorio comunitario a través de Marruecos, Turquía y de estados miembros ubicados en la frontera occidental de la Unión Europea. La introducción de este gas en el mercado europeo se habría realizado fuera de la asignación anual de cuotas de importación y fabricación fijado por la Unión Europea y su comercio, se estaría realizando evadiendo tanto el pago del impuesto nacional de gases fluorados como el del impuesto sobre el valor añadido, IVA. Los kilos estimados de gas fluorado ilegal que se habrían enviado por este medio a profesionales del sector, ascenderían a 15.701 kilos, y el dineroobtenido por su venta, superaría los 534.119 euros. Estas transacciones se habrían realizado eludiendo el pago de los preceptivos impuestos, lo que, según las estimaciones realizadas, habrían supuesto la defraudación a la hacienda pública de casi medio millón de euros.

