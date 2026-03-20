El PP ve "imposible" seguir con "un Gobierno roto" y se jacta de que Sánchez "copia" sus propuestas sin garantizar apoyo

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha empezado pasadas las 11:30 horas, con un retraso de más de dos horas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hayan llegado a un acuerdo en relación a algunas de las medidas que han planteado desde Sumar para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Próximo.

El retraso en la reunión se debe al plantón que los ministros de Sumar han dado al resto del ejecutivo ante la negativa del ala socialista para meter en el decreto medidas de vivienda.

Las reacciones por parte de la oposición no han tardado en llegar. El Partido Popular asegura que ve "imposible" seguir con "un Gobierno roto" tras este choque de PSOE y Sumar por el plan anticrisis. Ha sido la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha aludido a la dificultad continuar con este Gobierno en "un momento de incertidumbre mundial" por la guerra de Irán.

Además, en un mensaje en redes sociales, la dirigente popular ha señalado que "esta noticia haría caer al Gobierno de cualquier país democrático", aunque no descartó que "todo sea un teatro para salvar la cara a la vicepresidenta comunista".

Muñoz también incide en que el Gobierno de Pedro Sánchez "copia" en el borrador de su decreto anticrisis las medidas del plan de su partido, aunque fuentes populares consultadas por Servimedia dejan en el aire su apoyo hasta leer el texto definitivo en el BOE. "La ministra de Hacienda hace unos días se partía de risa sobre las propuestas del PP. Hoy las copia. Han pasado varios días en que los españoles han pagado y siguen pagando más, porque el Gobierno no ha hecho su trabajo", escribe Muñoz en sus redes sociales.

El 'sí' del PP no está garantizado

Aún así, fuentes de la dirección nacional del PP ya han avanzado que su 'sí' no está "garantizado" a excepción de que el decreto esté confeccionado con sus "medidas y con ninguna más". "En caso de no ser así", Génova analizará el decreto cuando se publique en el BOE y, una vez leído, se posicionará de forma definitiva de cara a la votación en el Congreso del próximo jueves.

"No a la guerra"

"No a la guerra... en el Consejo de Ministros", ha difundo el PP en su cuenta en las redes, después de que la reunión del gabinete de Pedro Sánchez haya retrasado esas dos horas su inicio debido a la negativa de los cinco ministros de Sumar a participar si no se incluían medidas en materia de vivienda.

El conflicto en el Consejo de Ministros se explica en que Sumar se opone al paquete de medidas que pretendía aprobar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre otras medidas, el borrador del decreto contempla una rebaja del IVA de la luz, el gas y de los carburantes que pasará del 21 al 10%. También la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, una decisión que supondría un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina de entre 30 y 40 céntimos por litro. Además, recoge más rebajas impositivas a la electricidad con la supresión del impuesto especial eléctrico, que está al 5%, y la bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica (IVPEE).

Sin embargo, fuentes de Sumar reclaman incluir medidas de vivienda, principalmente la prórroga automática de los alquileres. Es por lo que ha declinado entrar en el Consejo de Ministros y ha forzado una negociación 'in extremis'.

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