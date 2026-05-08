Viajes más largos, tramos por carretera y vibraciones, la nueva normalidad de un viaje en tren

Desde hace un tiempo, viajar en tren se ha convertido en una aventura desconocida. A lo largo de toda la geografía de nuestro país se extienden cientos y cientos de kilómetros de infraestructura ferroviaria. Todos los días operan miles de trenes que salen y llegan a diferentes estaciones distrubuídas en varios puntos. Para un viajero que por ejemplo vaya a viajar en AVE ahora le suenan mucho más algunas palabras como limitaciones, vibraciones, incidencias, interrupciones... porque cada vez son más habituales. También han crecido mucho los transbordos, especialmente en tramos en obras o en momentos de renovación de infraestructura.

Trayectos más lentos y largos

Tres equipos de Antena 3 Noticias han salido a comprobar cómo afectan las incidencias un día normal a varios trenes AVE en nuestro país. Uno de los trenes en los que nos hemos subido es el concurrido AVE que conecta Madrid y Barcelona, saliendo de la Ciudad Condal. Durante el trayecto ya notamos diferencias. Las limitaciones de velocidad en ciertos puntos de la vía hacen que los trayectos ahora sean más largos. A mitad del camino ya podemos observar cómo el AVE empieza a acumular minutos de retraso. Esas limitaciones no solo afectan a la conexión entre Madrid y Barcelona. Hay muchos más puntos de nuestra red en los que se ha reducido por seguridad la velocidad a la que tienen que circular los trenes.

Tramos por carretera

Otro punto muy distinto del que también hemos partido es Sevilla. En esta ocasión, hemos probado el tren Sevilla-Jaén que incluso salió varios minutos tarde de la estación. Durante el trayecto nos hemos encontrado con varios kilómetros en los que el viaje había que hacerlo por carretera.

Esto cada vez es más habitual. Hay muchos puntos en obras y eso hace que en varias líneas los pasajeros tengan que hacer un transbordo por carretera. Es decir, bajar del tren en mitad del camino, circular en un autobús que te facilita la compañía hasta un punto y desde ahí volver a subir de nuevo al tren para continuar con tu trayecto. Esto no solo retrasa la hora de llegada sino que también hace que viajar en AVE sea algo más incómodo y más lento que lo que era históricamente.

Una realidad que se repite

Este problema también lo encontramos en nuestro tercer trayecto de prueba. Un equipo salió de Madrid en dirección a Plasencia. La duración del trayecto es de algo más de tres horas aunque puede verse ligeramente modificada porque debido a varias obras solo es posible terminar este trayecto en autobús. Es decir, de nuevo coger carretera para poder llegar a Plasencia. Además, en este tramo nuestra compañera también pudo observar excesivas vibraciones en determinadas zonas del trayecto.

Y aunque el AVE sigue siendo la mejor opción para recorrer distancias largas, la realidad es esta: cada vez más líneas afectadas por obras, vías con velocidad reducida y tramos en los que obligatoriamente hay que bajarse del tren para seguir nuestro viaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.