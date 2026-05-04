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La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188 mil barriles diarios en plena crisis de Ormuz

Es el tercer incremento consecutivo de este año y llega después de que Emiratos Árabes se retirase de la OPEP.

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188 mil barriles diarios en plena crisi de Ormuz

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188 mil barriles diarios en plena crisi de Ormuz

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Iman Benataya
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Los representantes de siete importantes productores de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), que se han reunido este domingo de forma telemática, han anunciado que la producción de la alianza aumentará en 188.000 barriles diarios a partir de junio.

A través de un comunicado, la OPEP+ y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado en 206.000 barriles, lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

La nota de los siete señala que "los países seguirán supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo".

Tercer aumento consecutivo

Cabe destacar que la subida anunciada hoy es solo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. La próxima reunión fijada entre los siete grandes productores tendrá lugar el 7 de junio, y coincide con una reunión del llamado "Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto" de la OPEP+.

Se trata del tercer aumento consecutivo de la producción este año, anunciado solo dos días después de la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y de la alianza. En las dos reuniones anteriores de este año se pactaron subidas de 206.000 barriles diarios, por lo que el aumento de ahora parece ser el mismo, restando solo la participación de los EAU.

Debido a la guerra de Irán y los problemas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20 % del crudo exportado, la producción acumulada de países de la OPEP descendió en marzo un 27,5 %. Además, muchos analistas temen que en las próximas semanas se vaya a producir una serie de cortes de suministros de petróleo y productos refinados, como el queroseno, lo que podría impulsar una vez más la inflación en muchos países industrializados.

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