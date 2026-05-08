El SEPE rechaza conceder el subsidio a mayores de 52 años que tengan rentas superiores a esta cantidad

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más valiosas del sistema de protección por desempleo. Garantiza 480 euros al mes y cotiza para la jubilación mientras se cobra, lo que permite mantener la carrera laboral activa incluso sin empleo. Pero acceder a él no es automático.

El SEPE exige que el solicitante no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Este límite no es nuevo pero sí ha cambiado su impacto.

El subsidio y el SMI

Con la última subida del SMI a 1.221 euros, el tope de ingresos se sitúa ahora en 915,75 euros mensuales. Y eso ha provocado que más personas lo superen sin esperarlo. Pequeños alquileres, intereses bancarios, trabajos puntuales o pensiones compensatorias pueden hacer que el SEPE rechace la solicitud.

A esto se suma que el organismo aplica, en los últimos años, controles más exhaustivos. Los cruces automáticos con Hacienda y la revisión de la declaración anual de rentas están detectando más casos en los que se supera el límite lo que explica por qué ahora se habla más de denegaciones, aunque la norma sea la misma.

Qué considera el SEPE como renta

El concepto de renta es amplio y va mucho más allá del salario.

Para el SEPE cuentan:

Sueldos o pagos por trabajos esporádicos.

Ingresos por alquileres o rendimientos de inmuebles (excepto la vivienda habitual).

Intereses bancarios y rendimientos del capital.

Beneficios de actividades económicas, agrícolas o profesionales.

Prestaciones públicas o privadas.

Pensiones alimenticias o compensatorias.

En el caso de actividades empresariales o profesionales se calcula la diferencia entre ingresos y gastos necesarios. Si el resultado supera los 915,75 euros, la ayuda se deniega. Esto provoca situaciones frecuentes en las que personas sin empleo que, por tener un pequeño alquiler o un rendimiento bancario, quedan fuera del subsidio.

Más allá del límite económico, hay otro obstáculo que afecta especialmente a los trabajadores por cuenta propia. Para acceder al subsidio es obligatorio haber cotizado seis años por desempleo, algo que el régimen de autónomos no incluye.

Por eso, aunque muchos acumulen décadas de cotización, el SEPE rechaza la mayoría de solicitudes de autónomos. No han cotizado por paro y la ley no permite excepciones.

Otros requisitos que el SEPE también revisa

Además del límite de ingresos y de haber cotizado por desempleo, el SEPE revisa otros criterios que siguen siendo determinantes para acceder al subsidio.

El solicitante debe haber agotado una prestación contributiva o encontrarse en situación legal de desempleo desde el 1 de noviembre de 2024 .

. También es necesario acreditar al menos 15 años cotizados para poder acceder en el futuro a una pensión contributiva y mantener la inscripción como demandante de empleo durante todo el proceso.

El organismo recuerda que cualquier cambio económico debe comunicarse de inmediato. Ocultar ingresos o no informar de variaciones puede derivar en sanciones y en la obligación de devolver las cantidades cobradas.

En un contexto de controles más exhaustivos y cruces automáticos con Hacienda, el SEPE insiste en que la transparencia es clave para conservar la ayuda sin sobresaltos.

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