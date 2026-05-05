El SEPE lanza nuevos cursos gratis online para desempleados en mayo de 2026

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con nuevos cursos de formación gratuita para favorecer el empleo.

Las formaciones están pensadas para que los desempleados logren certificaciones que acrediten conocimientos previos o para desarrollar nuevas habilidades en diferentes campos.

Los cursos financiados con fondos públicos, abarcan desde competencias digitales y energías renovables hasta sanidad, logística o comercio, sectores que actualmente presentan una alta demanda de profesionales. Repasamos las formaciones más destacadas y explicamos cómo hay que seguir para inscribirse para aprovechar esta oportunidad y mejorar tu carrera profesional.

¿Qué nuevos cursos gratuitos ha lanzado el SEPE?

El SEPE cuenta con cientos de cursos gratuitos online con el objetivo de potenciar las competencias profesionales de aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo y completar las formaciones con asistencia que están disponibles.

Estos cursos con certificados de profesionalidad del Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo abarcan todos los sectores laborales y muchos de ellos todavía siguen vigentes.

Estas titulaciones abarcan desde formación específica para el sector del transporte hasta cursos de idiomas y pilotaje de drones, además de programas orientados a reforzar las competencias de quienes trabajan en los ámbitos sanitario, administrativo o de la restauración.

Además de estos cursos también existen otras formaciones gratuitas online para instruirse en bases de datos, contabilidad, recursos humanos, agricultura, legislación, PRL, salud o nutrición.

Para recibir estos cursos en línea del Ministerio de Trabajo y Economía Social deberás acceder a la plataforma de formación Experiencia Fundae.

¿Quién puede acceder a estos cursos del SEPE?

En la página web oficial del SEPE se especifica que la prioridad a la hora de cubrir las plazas de estos cursos es para trabajadores en ERTE, autónomos, jóvenes menores de 30 años y mujeres en sectores infrarrepresentados.

Además, es necesario estar dado de alta como demandante de empleo o poseer una tarjeta de mejora de empleo si está trabajando. En el caso de los trabajadores autónomos, estos cursos tampoco supondrán costes adicionales.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del SEPE?

Para apuntarse a los cursos, el primer paso es entrar en el buscador del SEPE o en la plataforma de FUNDAE.

Desde estas páginas es posible aplicar filtros para acceder a la modalidad online, seleccionar el sector profesional requerido o el nivel de dificultad. Además, cada programa cuenta con una ficha completa donde se detallan los contenidos, los requisitos, las fechas y la entidad responsable de impartirlo, lo que facilita comparar alternativas antes de iniciar la inscripción.

Una vez elegido el curso, la inscripción se realiza directamente a través del centro formador que lo gestiona.

En la mayoría de los casos solo es necesario completar un formulario online y adjuntar la documentación básica, como el DNI y, si corresponde, la tarjeta de demanda de empleo.

Para algunos cursos se debe pasar una entrevista o prueba de nivel, especialmente en cursos técnicos. Tras enviar la solicitud, el centro de formación confirmará la plaza por correo electrónico.

La oferta de cursos gratuitos del SEPE para mayo de 2026 representa una buena oportunidad para que las personas desempleadas amplíen sus conocimientos y aumenten sus posibilidades de acceder a un trabajo.

Con programas actualizados, certificaciones oficiales y una amplia variedad de especialidades, esta convocatoria facilita el acceso a formación de forma gratuita.

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