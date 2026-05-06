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Panfletos Liberales VI, el nuevo libro de Carlos Rodríguez Braun

El economista, periodista, profesor y colaborador de Onda Cero ha presentado su última obra en Forbes House, Madrid.

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Portada de Panfletos Liberales VI, la última obra Carlos Rodríguez Brauncasadellibro.com

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Carlos Rodríguez Braun ha presentado este miércoles en Forbes House, Madrid, su último libro 'Panfletos Liberales VI', una obra que reúne "una colección de piezas breves, incisivas y llenas de ironía donde se cruzan política, historia, lenguaje y cultura".

El economista, periodista, profesor y colaborador de Onda Cero, autor de más de veinte obras, analiza y aborda, con su siempre afilada ironía, algunos de las cuestiones más relevantes de la actualidad política, económica y cultural. Carlos Rodríguez Braun, catedrático retirado de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, desmonta algunas ideas preconcebidas sobre el el mercado, el estado, la desigualdad o la cultura anticapitalista, mostrando que todas las ideas conllevan una serie de consecuencias reales.

"Panfletos liberales VI no es un manual de economía ni un tratado académico. Es una colección de piezas breves, incisivas y llenas de ironía donde se cruzan política, historia, lenguaje y cultura", detalla Gaveta Ediciones en la descripción de la nueva obra de Carlos Rodríguez Braun.

Panfletos Liberales VI es la última obra de Carlos Rodríguez Braun, autor de otros libros como 'El liberalismo no es pecado', 'Hacienda somos todos, cariño'; Panfletos Liberales V, 'Tonterías económicas', 'La cultura de la libertad', 'El pensamiento de Milei' o 'Estado contra mercado'. Braun ha escrito más de 30 libros y miles de artículos en prensa, además de ser colaborador del Programa Más de Uno de Onda Cero. También es columnista de La Razón y Expansión.

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