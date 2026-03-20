Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Netanyahu abre la puerta a una operación terrestre en Irán
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
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Se cumplen ya 21 días desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán y tras los acontecimientos de las últimas jornadas podríamos estar ante el comienzo de una nueva etapa en el conflicto.
Benjamin Netanyahu ha intensificado sus amenazas y no descarta una operación terrestre contra Irán. Asegura que la guerra continuará el tiempo que sea necesario, un mensaje que no se corresponde con la de veces que Donald Trump ha dicho ya que la ofensiva terminará "pronto".
"Se suele decir que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire, también tiene que haber un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para este componente terrestre, y me permito no compartirlas con ustedes", así de contundente se ha manifestado Netanyahu.
Mientras sobre el terreno los bombardeos cruzados no cesan. El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques esta madrugada contra infraestructura del régimen en "el corazón de Teherán". En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber "empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán". Por su parte, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.
En Irak la operación de evacuación de militares españoles continúa, pero está resultando "complicada". Han conseguido sacar a un centenar de militares de Irak, pero aún quedan 200. España tiene preparados tres aviones para la evacuación de sus soldados.
Y si esto es lo que ocurre en el campo de batalla, en los despachos la preocupación sigue centrada en la escalada del precio del petróleo que parece no tener techo. En España hoy se conocerán las medidas que aprobará el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Posible incursión terrestre
Netanyahu ha abierto la puerta a una incursión terrestre en Irán, lo que sería una nueva escalada en la guerra.
Su objetivo es acabar con el régimen de los ayatolás, pero reitera que eso dependerá del pueblo iraní. Mientras tanto, su ejército lanza una oleada masiva de ataques sobre Teherán en otra noche de misiles cruzados.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La AIE recomienda practicar más teletrabajo y hacer menos viajes de avión para reducir demanda de petróleo
Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40% los vuelos de negocios y dar gratuidad en el transporte público para desincentivar el uso del coche privado son algunas de las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la guerra en Oriente Medio.
Se trata de medidas "de emergencia", que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, y que podrían servir para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global de crudo, se asegura en un informe publicado hoy por la AIE.
"El conflicto en Oriente Medio ha provocado la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, debido a la parálisis casi total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz", constata la agencia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El brent desciende levemente en la apertura y cotiza en los 106 dólares
El barril de petróleo brent para entrega en mayo cotiza con leves caídas hoy, del entorno del 2%, hasta situarse en la cota de los 106 dólares, trsa haberse disparado en las últimas sesiones por el conflicto en Oriente Medio.
A las 7:00 horas de hoy, el brent baja el 1,78%, hasta los 106,7 dólares.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU confisca cuatro webs que atribuye a "operaciones psicológicas y represión transnacional" de la Inteligencia iraní
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que ha confiscado cuatro dominios web en lo que describe como "parte" de una campaña en curso para "desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional", así como "operaciones psicológicas" que ha atribuido a la Inteligencia iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Los líderes UE piden a Bruselas medidas "sin demora" para contener el alza de los precios
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea piden a la Comisión Europea una "respuesta coordinada" y "sin demora" con medidas "temporales y específicas" para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, todo ello en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la energía.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Kuwait informa del impacto de drones contra una refinería
La Corporación Petrolera de Kuwait informó del impacto de drones en una refinería. Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas. El Ejército kuwaití había informado previamente que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron su espacio aéreo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Francia no participará "por la fuerza" en ninguna operación en el estrecho de Ormuz
Emmanuel Macron, asegura que no participará por la fuerza en ninguna operación en el estrecho de Ormuz. Defiende que Francia tiene una posición "estrictamente defensiva". Tras el Consejo Europeo los Veintisiete rechazaron unánimemente por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, por el que transita en condiciones normales el 20 % del petróleo mundial. "La posición de Francia es estrictamente defensiva. Su objetivo es proteger a nuestros ciudadanos y nuestros intereses, apoyar a nuestros aliados regionales y preservar la libertad de navegación y la soberanía marítima, y hacer todo lo posible para contribuir a la distensión".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Liberar reservas de petróleo
La administración Trump autorizó al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir del 19 de marzo. Según el secretario de Energía, Chris Wright, la entrega se realizará de forma gradual durante unos 120 días.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Cambiar leyes marinas
Trump suspendió temporalmente la Ley Jones, que exige que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en embarcaciones nacionales, con el objetivo de reducir costos logísticos y aliviar los precios del combustible. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que la medida estará vigente durante 60 días para "mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero", mientras las fuerzas estadounidenses continúan con la Operación Furia Épica.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Levantar sanciones al petróleo ruso
A principios de marzo, el Departamento del Tesoro adelantó una licencia temporal para que la India pudiera comprar el petróleo ruso varado en el mar. Posteriormente, el secretario, Scott Bessent, anunció que la medida, vigente por 60 días se ampliaba a nivel global. La medida fue criticada en Estados Unidos, pero Bessent ha insistido en que la medida no representará un ingreso económico significativo para los rusos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Tres medidas de Trump para frenar la escalada de precios de la gasolina
El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue siendo la piedra en el zapato de Donald Trump y por ello ha tomado tres medidas con las que quiere frenar la escalada en el precio de la gasolina que ya es el más alto que se ha registrado en Estados Unidos en décadas. El presidente de EE.UU. no puede perder de vista que tiene elecciones intermedias a la vuelta de la esquina y su partido se juega el control parlamentario.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Qué se sabe de las medidas que se aprobarán hoy
Aunque se desconocen el contenido de ese paquete de medidas, el Gobierno sí que ha adelantado que no se rebajará el IVA de los alimentos, una reducción que si se aplicó en otro conflicto reciente, el de la Guerra de Ucrania. Consideran que el impacto en esta ocasión no es comparable con el de entonces. Una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener la subida de precios. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Hoy se conocerán en España las medidas para paliar las consecuencias de la guerra
Pedro Sánchez dará a conocer hoy las medidas que previamente se aprobarán en el Consejo de Ministros y con las que el Gobierno quiere hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. El presidente comparecerá en Moncloa para explicarlas, este paquete aún no se conoce y ya está inmerso en la polémica ya que Sumar ha intentado que incluya medidas de vivienda y la oposición cree que el Ejecutivo llega tarde.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Evacuación de militares españoles en Irak
En Irak continúa la evacuación de los militares españoles que según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, está siendo "muy complicada". Han conseguido sacar a un centenar de militares, pero aún quedan 200. España tiene preparados tres aviones para la evacuación de sus soldados. La operación está siendo coordinada con Estados Unidos, Francia e Italia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | En lo que va de guerra al menos 1.230 personas han muerto en Irán
Desde Irán los bombardeos han ido dirigidos a Jerusalén que fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques en poco más de una hora. Quince personas han muerto en suelo israelí a raíz de los misiles iraníes, mientras que cuatro han perdido la vida en Cisjordania. La última cifra oficial de víctimas mortales en Irán se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Nueva madrugada de bombardeos cruzados
Nueva madrugada de bombardeos cruzados. El ejército israelí asegura haber lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura del régimen en "el corazón de Teherán". Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber "empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán". Al Jazeera reportó explosiones en Teherán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | "No se pueden hacer revoluciones desde el aire"
"Se suele decir que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire, y es cierto de hecho las estamos haciendo, también tiene que haber un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para este componente terrestre, y me permito no compartirlas con ustedes". Estas han sido las palabras de Netanyahu.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Netanyahu abre la puerta a una incursión terrestre en Irán
Buenos días y bienvenidos a una jornada más de información en directo sobre la guerra en Irán. Netanyahu abre la puerta a una incursión terrestre en Irán. Sería una nueva escalada en la guerra. Su objetivo es acabar con el régimen de los ayatolás, pero reitera que eso dependerá del pueblo iraní.
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