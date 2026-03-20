Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Netanyahu abre la puerta a una operación terrestre en Irán

Se cumplen ya 21 días desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán y tras los acontecimientos de las últimas jornadas podríamos estar ante el comienzo de una nueva etapa en el conflicto.

Benjamin Netanyahu ha intensificado sus amenazas y no descarta una operación terrestre contra Irán. Asegura que la guerra continuará el tiempo que sea necesario, un mensaje que no se corresponde con la de veces que Donald Trump ha dicho ya que la ofensiva terminará "pronto".

"Se suele decir que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire, también tiene que haber un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para este componente terrestre, y me permito no compartirlas con ustedes", así de contundente se ha manifestado Netanyahu.

Mientras sobre el terreno los bombardeos cruzados no cesan. El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques esta madrugada contra infraestructura del régimen en "el corazón de Teherán". En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber "empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán". Por su parte, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.

En Irak la operación de evacuación de militares españoles continúa, pero está resultando "complicada". Han conseguido sacar a un centenar de militares de Irak, pero aún quedan 200. España tiene preparados tres aviones para la evacuación de sus soldados.

Y si esto es lo que ocurre en el campo de batalla, en los despachos la preocupación sigue centrada en la escalada del precio del petróleo que parece no tener techo. En España hoy se conocerán las medidas que aprobará el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.