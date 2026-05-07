El sector turístico de Canarias pendiente de las posibles consecuencias tras la llegada del crucero

A 10 kilómetros del puerto de Granadilla de Abona, el muelle donde llegarán los pasajeros del crucero, se encuentra el pueblo más cercano: se llama El Médano y tiene poco menos de 10.000 habitantes. Hoy, sus vecinos, no hablan de otra cosa: "en todos los cafés, en todos lados solo se habla del barco", nos admite la dueña de una cafetería. En ese mismo local, escuchamos precisamente a dos personas hablar del tema. "Está en todas las conversaciones, no tienen que venir aquí", "a traernos algo bueno no vienen", comentan entre ellas.

Las opiniones en el pueblo son muy variadas. Algunos en contra, con temor, "claro que tengo miedo". Otros, a favor de acoger a los viajeros del crucero: "si se dan las condiciones necesarias para que no se ponga en riesgo a la población, me parece bien". Y una de las dudas principales es cómo podría afectar esto al turismo de la isla.

Canarias es un destino estrella por excelencia. Acoge cada año a millones de viajeros, turistas que vienen de diferentes partes del mundo. "Vamos a pensar y confiar que esto es un mero protocolo logístico", explica Maite González, directora del Hotel Médano. El sector hotelero admite que de momento no está recibiendo cancelaciones. Pero algunos hosteleros creen que la preocupación de la gente "podría traer problemas".

El puerto es industrial, se utiliza para la carga y descarga de material, por lo que no hay tráfico de pasajeros, pero si de trabajadores. "Esos compañeros del puerto deberán recibir la formación correspondiente y sobretodo garantizar su seguridad", explica José María Espinosa, Director del Observatorio Medioambiental de Granadilla.

Precisamente algunos trabajadores se están quejando de la situación. Aseguran que a tres días de que lleguen los pasajeros no tienen información sobre cómo se va a proceder y están preocupados por las medidas de seguridad. "Tenemos desconcierto y preocupación", cuenta una de ellas. Amenazan incluso con bloquear el puerto si fuera necesario.

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