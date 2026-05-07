Nuevas oposiciones en el BOE: más de 2.000 plazas sólo con la ESO

El Boletín Oficial del Estado ha publicado un total de 165 convocatorias de oposiciones que suman 5.235 plazas repartidas entre administraciones estatales, autonómicas y locales. Esta nueva oferta se añade a otras ya vigentes, lo que amplía todavía más el abanico de opciones para quienes están preparando una oposición o valoran empezar.

Uno de los aspectos más destacados es el acceso según el nivel de estudios. Hasta 2.177 plazas están destinadas a candidatos con la ESO, encuadradas en el grupo C2, lo que supone una oportunidad real para quienes no han cursado estudios superiores.

A partir de ahí, el sistema sigue la estructura habitual:

Grupo C2: título de ESO

Grupo C1: Bachillerato

Grupos A1 y A2: titulaciones universitarias

Aunque la sanidad y la administración concentran la mayoría de vacantes, también hay opciones en áreas técnicas y educativas, lo que diversifica las posibilidades según el perfil del aspirante.

Sanidad y administración tiran de la oferta

El sector sanitario vuelve a liderar las convocatorias, reflejando la necesidad de reforzar plantillas en distintos servicios autonómicos. Entre las cifras más relevantes destacan las plazas para enfermería, que superan el millar, y las de técnicos auxiliares sanitarios, que rondan las 900.

A esto se suman más de 700 puestos de auxiliares administrativos vinculados al ámbito sanitario. Se trata de perfiles muy demandados y con procesos selectivos que suelen atraer a un gran número de aspirantes por su estabilidad y continuidad.

En paralelo, los puestos administrativos siguen siendo una de las principales puertas de entrada al empleo público. Suelen requerir menos requisitos académicos y ofrecen una buena base para desarrollar una carrera dentro de la administración.

Oportunidades para quienes solo tienen la ESO

Más allá de las grandes cifras, lo que realmente marca la diferencia en esta convocatoria es el volumen de plazas accesibles sin estudios superiores. Las oposiciones de auxiliar administrativo o subalterno son algunos de los ejemplos más claros.

En Canarias, por ejemplo, se han convocado casi 300 plazas de auxiliar administrativo, mientras que en el País Vasco se ofertan más de 270 puestos de subalterno. En este último caso, incluso basta con acreditar los años de escolarización cursados.

Este tipo de oposiciones suele ser especialmente atractivo porque combina temarios más asequibles con una alta demanda de personal, lo que aumenta las posibilidades reales de conseguir una plaza.

Bolsas de empleo: una alternativa a tener en cuenta

Junto a las oposiciones, el BOE también ha publicado nuevas bolsas de empleo público. Aunque no garantizan una plaza fija, sí permiten acceder a contratos temporales y ganar experiencia dentro de la administración.

Algunas de las más recientes incluyen perfiles como profesores especialistas en idiomas, gestores de mantenimiento o técnicos en educación infantil. Estas bolsas pueden ser una vía interesante para quienes quieren empezar a trabajar cuanto antes sin esperar a todo el proceso de oposición.

Cómo consultar e inscribirse en las oposiciones en el BOE

Para inscribirse en estos procesos es necesario acceder a la web oficial administracion.gob.es, lugar en el que se buscan las convocatorias a voluntad del candidato.

El plazo general de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación en el BOE, aunque cada convocatoria indica su fecha límite específica. Además, es necesaria la Cl@ve Móvil, DNI electrónico, certificado electrónico o Cl@ve permanente.

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