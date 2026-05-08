La flota pesquera se amarra por el precio del gasóleo: "De cien barcos, salen tres o cuatro"

La escalada del precio del combustible está llevando al límite a buena parte de la flota pesquera. En puertos como el de Sanxenxo, muchos barcos han dejado de salir a faenar porque los números ya no cuadran. Así lo denuncia Sauro Martínez, Patrón Mayor de Pescadores, que asegura que la situación ha provocado indignación y desesperación entre los marineros.

"Estamos muy enfadados. Ayer el gasóleo estaba a 1,14 euros y hoy, por arte de magia, baja nueve céntimos porque alguien dice que la guerra se va a acabar. Nos preguntamos qué está pasando", critica. Según explica, los profesionales del mar sienten que las petroleras "juegan" con el sector y denuncian una volatilidad inédita en el precio del combustible.

Martínez sostiene que la pesca trabaja "casi a pérdidas" y que el gasóleo ha pasado de representar una cuarta parte de los gastos a absorber prácticamente la mitad de la facturación de muchos barcos. "Antes el combustible suponía más o menos un cuarto. Ahora se lleva el 50%. Y la otra mitad se reparte entre IVA, IRPF, seguros, tripulaciones, averías e inspecciones", resume.

La consecuencia inmediata es visible en los muelles: barcos amarrados y tripulaciones sin salir al mar. "La flota está parando y es comprensible. Apenas andamos al mar. De cien barcos, salen tres o cuatro", afirma.

El impacto es todavía mayor en las embarcaciones que deben desplazarse más lejos para encontrar pescado. Según explica el patrón mayor, las capturas cercanas a la ría son insuficientes durante esta época del año, lo que obliga a recorrer más millas y aumentar el consumo. "Aquí en la ría ahora mismo no pescamos nada. Tenemos que ir sí o sí al caladero donde hay pescado", señala.

También denuncia que algunas informaciones recientes sobre supuestos "trayectos más cortos" para ahorrar combustible no reflejan la realidad del sector. "Eso es totalmente falso. Si nos quedáramos cerca, traeríamos una caja en vez de diez o doce. Para barcos medianos y grandes no hay pescado aquí", explica.

La situación afecta especialmente a determinadas artes pesqueras, como el palangre dedicado al congrio. Martínez asegura que varios compañeros ya han optado por no salir porque el coste del combustible hace inviable la actividad. A esto se suma la falta de cuotas y la reducción de embarcaciones dedicadas a especies como la sardina.

"Hay menos barcos de sardina en la ría porque varios se han vendido a otros países. La sardina está cara, pero aun así no compensa. Compran el kilo a 1,20 o 1,25 euros y el gasóleo se lleva la mitad", lamenta.

En modalidades como el arrastre, añade, el combustible puede alcanzar incluso el 60% de los costes operativos. Una situación que, advierte, amenaza la continuidad de muchas pequeñas economías vinculadas al mar.

Mientras tanto, en los puertos gallegos crece la preocupación por un escenario que consideran insostenible. "Lo sabemos todos. La flota está amarrada porque así no se puede trabajar", concluye el Patrón Mayor de Sanxenxo.

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