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¿Qué pasa con el queroseno, el combustible que puede paralizar Europa? Bruselas advierte de "la peor crisis de la historia"

Bruselas avisa del desgaste de las reservas mundiales mientras crece la preocupación por el suministro.

Plataforma petrolífera

Crisis energética | Europa Press

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El alto el fuego ha dado un respiro temporal al mercado energético y ha contenido la subida del precio del petróleo. Sin embargo, el escenario sigue lejos de la estabilidad. Expertos y organismos internacionales advierten de que las reservas mundiales continúan cayendo y de que el sistema energético global afronta una situación de elevada fragilidad.

La preocupación se ha intensificado tras conocerse nuevos datos sobre la caída de las reservas de crudo durante abril, producida incluso en un contexto de menor demanda. Un informe difundido este martes apunta además a que, aunque el estrecho marítimo afectado recuperara su actividad, serían necesarios hasta siete meses para normalizar completamente la producción.

Bruselas habla de una crisis "histórica"

Desde la Comisión Europea, el mensaje vuelve a ser de cautela. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha advertido de la dimensión del escenario actual: "El mundo se enfrenta a la que es posiblemente la crisis energética más grave de la historia, que está poniendo a prueba la resiliencia de nuestros, economías, nuestras sociedades y nuestras alianzas".

En Bruselas preocupa especialmente el estado de las infraestructuras de gas y petróleo en la región de Catar. La recuperación, según fuentes europeas, será lenta y condicionará el abastecimiento internacional durante meses."Incluso en el mejor de los escenarios, la situación seguirá siendo bastante grave", ha insistido el comisario.

El foco en el queroseno

Uno de los puntos que más inquieta a los expertos es el combustible para la aviación. Las reservas de queroseno en Europa podrían agotarse antes de que termine el mes si la situación se prolonga.

Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, advierte de que "la agencia internacional de energía, ha fijado en cuatro semanas las existencias de queroseno en Europa".

El impacto empieza a notarse en sectores como el turístico. Jordi Ibáñez, agente de viajes, explica que algunas compañías "están abogando por cancelar vuelos o aumentar el coste".

Los analistas alertan de que las crisis energéticas suelen comenzar con aumentos de precios y derivar después en limitaciones de suministro. "Ya ni siquiera los países ricos pueden comprar, porque no es suficiente materia prima y entonces se empiezan a aplicar restricciones", señala Morales de Labra.

En España, el Gobierno sostiene que la situación está controlada. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, asegura que el país cuenta con reservas estratégicas y capacidad operativa suficiente para afrontar hasta 90 días de suministro de queroseno.

Mientras tanto, Bruselas sigue preparando planes ante un posible escenario de escasez prolongada.

¿Qué es el queroseno?

El queroseno es un combustible derivado del petróleo utilizado principalmente en la aviación comercial. Su función es alimentar los motores de los aviones y permitir operaciones de largo recorrido en vuelos nacionales e internacionales. También tiene aplicaciones industriales y domésticas, aunque su uso más extendido está vinculado al transporte aéreo.

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