Qué día se cobra el paro en mayo 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

El cobro del paro es un ingreso esencial para muchas personas que están buscando empleo, y cada mes surge la misma duda: ¿qué día ingresa el SEPE la prestación? En mayo de 2026 el calendario vuelve a seguir el patrón habitual, aunque con diferencias según la entidad bancaria.

El SEPE mantiene un sistema estable: las prestaciones se pagan a mes vencido, lo que significa que el paro correspondiente a abril se ingresa en mayo. Este proceso se concentra siempre en un margen muy concreto.

Paro mayo 2026: día de pago

El 10 de mayo de 2026 como día de referencia para el pago oficial.

Si el día 10 cae en fin de semana o festivo, el ingreso pasa al siguiente día hábil.

El plazo habitual se extiende hasta el 15 de mayo sin que esto implique retraso.

En la mayoría de los casos, la prestación está disponible dentro de ese intervalo sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

Bancos que suelen adelantar el ingreso del paro

La diferencia entre beneficiarios no depende del SEPE sino de la política de cada banco. Desde hace años, muchas entidades optan por adelantar el pago para ofrecer mayor comodidad a sus clientes, lo que hace que el ingreso aparezca varios días antes del calendario oficial.

Entre los bancos que suelen adelantar el cobro se encuentran:

CaixaBank

BBVA

Santander

ING

Bankinter

Banco Sabadell

Abanca

Openbank

Con este adelanto, lo más probable para mayo de 2026 es:

Cobro anticipado entre el 6 y el 9 de mayo dependiendo de la entidad.

-Si no hay adelanto, ingreso entre el 10 y el 15 de mayo dentro del plazo oficial del SEPE.

Las fechas pueden variar ligeramente de un mes a otro pero se mantienen dentro de un patrón muy estable.

Qué hacer si el paro no llega en mayo

Si revisas tu cuenta y no aparece el ingreso cuando lo esperaba, lo primero es comprobar si aún estás dentro del plazo habitual. Muchas veces se trata simplemente de una variación puntual del banco o de un ajuste interno del SEPE.

En caso de duda, puedes seguir estos pasos:

Revisa los movimientos recientes en tu banca online.

Comprueba si tu banco ha comunicado algún retraso puntual.

Si ya ha pasado el día 15 contacta con tu entidad para descartar incidencias.

Si el banco no tiene información consulta con el SEPE para verificar el estado del pago.

También es importante asegurarse de que la cuenta bancaria registrada es correcta y está activa. Un número de cuenta antiguo o un error en los datos puede retrasar el ingreso sin que exista ningún problema con la prestación.

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