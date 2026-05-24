La operación asfalto peligra en España: el precio del betún se dispara un 50% y agrava el deterioro de las vías

"Hay que ir dando saltos". "Es una auténtica vergüenza". Las quejas de los conductores se repiten por toda España. Baches, grietas, deformaciones y hasta socavones deterioran una red viaria que, según los expertos, atraviesa el peor momento de conservación de su historia reciente.

España cuenta con la red de autovías más extensa de Europa y una de las mayores del mundo: más de 17.000 kilómetros de autovías y un total de 166.000 kilómetros de carreteras. Si además les sumamos las vías urbanas, se elva a 600.000 calzadas, La segunda red más grande de Europa, tras la francesa que es de un millón de kilómetros. Pero mantener esa enorme infraestructura cuesta dinero. Mucho dinero. Y, según denuncia el sector, no se está invirtiendo lo necesario.

Déficit de 13.500 millones en mantenimiento

La Asociación Española de la Carretera calcula que el déficit acumulado en conservación asciende ya a 13.500 millones de euros. Los expertos sostienen que harían falta invetir cada años el 2% del valor patrimonial de nuestra Red de Carreteras, que se calcula en 260.000 millones de euros. Es decir, que para un adecuado mantenimiento habría que invertir 5.200 millones anuales. Sin embargo, actualmente apenas se destina entre 1.208 millones (los presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2024/2025 en el epígrafe "Conservación y explotación de carreteras" del ministerio de Transportes y 1.910 millones al año, según datos citados por el ministro del ramo, Óscar Puente, destinados a la conservación de carreteras en 2025.Y ahora la situación amenaza con empeorar todavía más.

El bloqueo de Ormuz dispara el precio del betún asfáltico

El bloqueo en el estrecho de Ormuz y la tensión internacional han disparado el precio del betún asfáltico, un material esencial para pavimentar carreteras. Su coste ha aumentado un 50% en menos de tres meses. El impacto es tan fuerte que muchas concesionarias ya están paralizando obras, renegociando contratos o incluso renunciando directamente a ejecutarlos porque no les salen las cuentas. "La mayoría de los contratos se están renegociando, posponiendo o paralizando", advierten desde el sector. Algunas empresas reconocen abiertamente que no pueden asumir las obras en estas condiciones.

La "operación asfalto" en peligro

El problema es que la ley no contempla una revisión de precios durante los primeros doce meses de ejecución de los contratos públicos. Por eso constructoras y concesionarias reclaman medidas urgentes al Gobierno, similares a las aprobadas tras la pandemia, que permitan compensar el sobrecoste de los materiales y evitar el parón de la operación asfalto.Y todo ocurre en un momento especialmente delicado. Las lluvias de este invierno han castigado mucho el firme de las carreteras y han acelerado su deterioro. Mientras tanto, España sigue funcionando con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, sin nuevas partidas capaces de afrontar el problema de fondo.

Es necesaria una reconstrucción general

Los expertos alertan de que ya no se trata solo de comodidad, sino también de seguridad vial. Los desperfectos provocan reventones de ruedas, averías y accidentes. Motoristas y ciclistas son los más vulnerables ante un asfalto deteriorado y lleno de irregularidades."Parches, parches y más parches", lamentan muchos conductores. Porque, según denuncian desde el sector, la mayoría de actuaciones actuales son solo las llamadas "intervenciones de emergencia": licitaciones exprés para reparar graves deficiencias del pavimento.Este año hay contratadas obras de asfaltado por valor de más de 660 millones de euros. Pero muchas de ellas están ahora en el aire por el incremento de costes. Las empresas recuerdan que la mayoría de contratos firmados no incluyen cláusulas automáticas de actualización de precios.

Necesidad de inversión urgente

La consecuencia puede sentirse este verano en millones de desplazamientos por carretera. Más tráfico, más desgaste y menos capacidad de reparación. Según los expertos, la red necesita una inversión urgente y sostenida para evitar que el deterioro siga avanzando. Porque reparar una carretera tarde cuesta mucho más que mantenerla a tiempo.

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