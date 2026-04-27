España necesita invertir 407.000 millones en carreteras y trenes: "La situación es crítica"

Retrasos constantes, averías o pasajeros tirados. Y al volante: baches, socavones o desprendimientos. Es el día a día en trenes y carreteras. "Vamos de Ferrol a Cartagena", nos cuenta un conductor en una estación de servicio en la provincia de Valladolid. Y su mujer añade: "los 300 kilómetros que llevamos, vamos dando saltos todo el camino".

Algo que sufren los ciudadanos y que vuelven a poner sobre la mesa desde el mundo de las empresas: hace falta más inversión pública en infraestructuras. El deterioro progresivo de las carreteras y la red ferroviaria en España “es preocupante” para la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, que hoy ha puesto cifras al problema. España necesita invertir en la próxima década 407.341 millones de euros.

Cifras millonarias

De esos, 280.000 millones serían para desarrollar nuevas infraestructuras y el resto, 127.341 millones, para mantener y conservar las que ya tenemos. La partida más importante la necesitan nuestras carreteras, 58.369 millones. Le sigue el mantenimiento ferroviario, que tiene una necesidad de inversión de 20.2280 millones de euros como consecuencia fundamentalmente del aumento de la demanda. Y por último las infraestructuras hidráulicas, donde había que invertir 48.692 millones de euros.

"Hace falta más inversión", repiten los pasajeros en la estación de Santa Justa, en Sevilla. "La inversión en infraestructuras en España deja mucho que desear", dice otra en Sants. Y los conductores profesionales, que hacen muchos kilómetros cada día, insisten en que "las carreteras dan pena".

El déficit sigue aumentando

Y cada día que pasa sin solución, el déficit continúa aumentando. "Es preocupante que en 2024 solo invirtiéramos el 52% de lo que se invertía en 2009", ha asegurado Julián Núñez, presidente de Seopan. Por eso solicitan mayor inversión pública, reactivar la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. Además, la patronal ha pedido que se tomen "medidas urgentes" ante la coyuntura inflacionista derivada de la guerra de Irán.

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