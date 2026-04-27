Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Infraestructuras

España necesita invertir 407.000 millones en carreteras y trenes: "La situación es crítica"

Sólo en mantenimiento, en conservar lo que ya tenemos, habría que invertir 127.000 millones. Sobre todo en carreteras, pero también en la red ferroviaria y en infraestructuras hidráulicas.

Vista de las ruedas de uno de los vagones del tren de Iryo fuera de los carriles de la vía en Adamuz

España necesita invertir más de 400.000 millones de euros en infraestructuras | EUROPA PRESS

Publicidad

Silvia López
Publicado:

Retrasos constantes, averías o pasajeros tirados. Y al volante: baches, socavones o desprendimientos. Es el día a día en trenes y carreteras. "Vamos de Ferrol a Cartagena", nos cuenta un conductor en una estación de servicio en la provincia de Valladolid. Y su mujer añade: "los 300 kilómetros que llevamos, vamos dando saltos todo el camino".

Algo que sufren los ciudadanos y que vuelven a poner sobre la mesa desde el mundo de las empresas: hace falta más inversión pública en infraestructuras. El deterioro progresivo de las carreteras y la red ferroviaria en España “es preocupante” para la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, que hoy ha puesto cifras al problema. España necesita invertir en la próxima década 407.341 millones de euros.

Cifras millonarias

De esos, 280.000 millones serían para desarrollar nuevas infraestructuras y el resto, 127.341 millones, para mantener y conservar las que ya tenemos. La partida más importante la necesitan nuestras carreteras, 58.369 millones. Le sigue el mantenimiento ferroviario, que tiene una necesidad de inversión de 20.2280 millones de euros como consecuencia fundamentalmente del aumento de la demanda. Y por último las infraestructuras hidráulicas, donde había que invertir 48.692 millones de euros.

"Hace falta más inversión", repiten los pasajeros en la estación de Santa Justa, en Sevilla. "La inversión en infraestructuras en España deja mucho que desear", dice otra en Sants. Y los conductores profesionales, que hacen muchos kilómetros cada día, insisten en que "las carreteras dan pena".

El déficit sigue aumentando

Y cada día que pasa sin solución, el déficit continúa aumentando. "Es preocupante que en 2024 solo invirtiéramos el 52% de lo que se invertía en 2009", ha asegurado Julián Núñez, presidente de Seopan. Por eso solicitan mayor inversión pública, reactivar la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. Además, la patronal ha pedido que se tomen "medidas urgentes" ante la coyuntura inflacionista derivada de la guerra de Irán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

Economía

Vista de las ruedas de uno de los vagones del tren de Iryo fuera de los carriles de la vía en Adamuz

España necesita invertir 407.000 millones en carreteras y trenes: "La situación es crítica"

Panel de análisis de la red eléctrica

El recargo antiapagón dispara la factura de la luz: las eléctricas y la industria piden bajar impuestos y reformar el recibo

Fini Dorribo, en su huerta de Ourense.

La huerta como escudo frente a inflación: "Puedes ahorrar mas de 500 euros al año"

Un año del gran apagón: caos, desconexión y una factura de la luz un 13% más cara
APAGÓN

Un año del gran apagón: caos, desconexión y una factura de la luz un 13% más cara

Estiércol
PURINES A PRECIO DE ORO

Los ganaderos proponen el uso de estiércol y purines como sustitutos de los fertilizantes encarecidos por la guerra en Oriente Medio

El Ayuntamiento sortea 316 pisos de alquiler entre 28.000 demandantes por un precio mensual de 150 a 250 euros
VIVIENDA MADRID

Compartir piso o mudarse con su pareja son las opciones de vivienda para la Generación Z

Vivir solos para los jóvenes es misión imposible con los salarios actuales.

Atresmedia suma un mes más como el grupo audiovisual líder en el consumo digital
AUDIENCIAS

VÍDEO: Atresmedia y Atresplayer revalidan su liderazgo digital con más de 22 millones de usuarios

El grupo se mantiene como referente en consumo digital en marzo, con una amplia ventaja sobre sus competidores

Autónomos de toda España se movilizan contra la subida de cuotas

Autónomos de toda España se movilizan contra la subida de cuotas

Frutas y verduras en un supermercado.

Las ofertas triunfan en los supermercados: permiten ahorrar entre 10 y 15 euros

Una sanitaria obligada a dormir en su coche por el alquiler en Marbella: "Es triste y penoso"

Una sanitaria obligada a dormir en su coche por el alquiler en Marbella: "Es triste y penoso"

Publicidad