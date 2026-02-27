Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Carreteras

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

Las lluvias recientes agravan el mal estado de las vías. Las grúas y los talleres registran un aumento masivo de averías mientras los expertos alertan de un déficit millonario en conservación.

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Los efectos de las lluvias de las últimas semanas han agravado el deterioro del asfalto en numerosos puntos del país. Baches y socavones se multiplican y los conductores empiezan a notar sus consecuencias en forma de averías, sustos y facturas inesperadas.

Juan circulaba con normalidad cuando su cámara a bordo captó el momento en el que su vehículo impactaba contra un profundo boquete en mitad de la vía. El resultado fue un neumático reventado y la llanta deformada. "Es muy peligroso", lamenta. Casos como el suyo se repiten con frecuencia.

En Andalucía, talleres y distribuidores reconocen que las ventas y reparaciones de neumáticos se han disparado tras el paso de las borrascas. Los mecánicos apuntan a la combinación de temporales y falta de mantenimiento como causa de que algunas carreteras se hayan convertido en auténticos "campos de minas". En Lleida, una empresa de grúas llegó a realizar 30 servicios en apenas seis horas, la mayoría por daños provocados por desprendimientos en el asfalto.

Déficit de inversión

España destinó 1.910 millones de euros a conservación viaria en 2025, la cifra más alta registrada. Sin embargo, expertos y asociaciones consideran que es insuficiente. El encarecimiento del asfalto, un 25% más desde 2019, hace que el mismo presupuesto permita reparar menos kilómetros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoce que el país arrastra un déficit de inversión de 5.600 millones de euros, mientras asociaciones como Asefma y la Asociación Española de la Carretera advierten de que se necesitan más de 13.000 millones para sanear la red viaria española. A ello se suma un déficit productivo de asfalto de 225 millones de toneladas desde 2011.

"Si hay un problema de conservación de carreteras depende en un 16% del Gobierno y en un 84% del resto de Administraciones", explicó Puente, destacando que el mismo presupuesto ahora rinde menos debido a la inflación y al aumento de costes. Los conductores, mientras tanto, deben extremar la precaución, ya que los baches y socavones se han convertido en un riesgo constante, cuyas consecuencias pueden ir desde reventones hasta accidentes graves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

ATRESMEDIA alcanza unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros gracias a su liderazgo en audiencias y una exitosa estrategia de diversificación de ingresos

Fachada de Atresmedia

Publicidad

Economía

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

'Derechos Digitales: un diálogo necesario entre la Unión Europea y Canadá'

Canadá y España defienden que la regulación impulsa la innovación y piden más inversión para que Europa lidere la tecnología

Drones para terrenos inundados

Drones al rescate de los cultivos anegados

Antena 3 Noticias suma 71 meses consecutivos de liderazgo
Audiencias

Antena 3 Noticias sigue imparable: encadena 74 meses consecutivos de liderazgo

Una mujer sostiene un teléfono móvil
Canarias

Despiden a una trabajadora por usar el móvil en su trabajo y subir contenidos a redes

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Jubilación

Las once nuevas patologías que permitirán a más de 50.000 personas anticiparse a la jubilación a los 56 años

Esta nueva medida permite la reducción de la edad de jubilación, ya que aquellos que las padezcan pasarán a ser personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%.

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid
Bono Cultural

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

El Ministerio de Cultura aparta temporalmente a un local nocturno del programa tras difundirse un vídeo en redes en el que un grupo de jóvenes paga un reservado con el Bono Cultural Joven.

Fachada de Atresmedia

ATRESMEDIA alcanza unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros gracias a su liderazgo en audiencias y una exitosa estrategia de diversificación de ingresos

Nuevo tren Iryo

Iryo aplicará un ERTE a 40 empleados en Málaga por la suspensión del AVE

Pisos alicante VPO

La Fiscalía investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante a una misma familia e hijos de funcionarios

Publicidad