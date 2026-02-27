Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

Los efectos de las lluvias de las últimas semanas han agravado el deterioro del asfalto en numerosos puntos del país. Baches y socavones se multiplican y los conductores empiezan a notar sus consecuencias en forma de averías, sustos y facturas inesperadas.

Juan circulaba con normalidad cuando su cámara a bordo captó el momento en el que su vehículo impactaba contra un profundo boquete en mitad de la vía. El resultado fue un neumático reventado y la llanta deformada. "Es muy peligroso", lamenta. Casos como el suyo se repiten con frecuencia.

En Andalucía, talleres y distribuidores reconocen que las ventas y reparaciones de neumáticos se han disparado tras el paso de las borrascas. Los mecánicos apuntan a la combinación de temporales y falta de mantenimiento como causa de que algunas carreteras se hayan convertido en auténticos "campos de minas". En Lleida, una empresa de grúas llegó a realizar 30 servicios en apenas seis horas, la mayoría por daños provocados por desprendimientos en el asfalto.

Déficit de inversión

España destinó 1.910 millones de euros a conservación viaria en 2025, la cifra más alta registrada. Sin embargo, expertos y asociaciones consideran que es insuficiente. El encarecimiento del asfalto, un 25% más desde 2019, hace que el mismo presupuesto permita reparar menos kilómetros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoce que el país arrastra un déficit de inversión de 5.600 millones de euros, mientras asociaciones como Asefma y la Asociación Española de la Carretera advierten de que se necesitan más de 13.000 millones para sanear la red viaria española. A ello se suma un déficit productivo de asfalto de 225 millones de toneladas desde 2011.

"Si hay un problema de conservación de carreteras depende en un 16% del Gobierno y en un 84% del resto de Administraciones", explicó Puente, destacando que el mismo presupuesto ahora rinde menos debido a la inflación y al aumento de costes. Los conductores, mientras tanto, deben extremar la precaución, ya que los baches y socavones se han convertido en un riesgo constante, cuyas consecuencias pueden ir desde reventones hasta accidentes graves.

