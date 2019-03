Montoro: "Si no sube la recaudación peligra el pago de las nóminas"

En la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, Montoro ha respondido así a la diputada del PSOE Meritxell Batet, quien le ha preguntado por la eliminación de días de libre disposición y de la paga extra de Navidad a los empleados públicos. Batet también ha acusado a Montoro de "devaluar" lo público con su discurso y con sus medidas "simplistas", y le ha emplazado a corregir las deficiencias que detecte, en vez de a generar "desconfianza" sobre el colectivo y a "estigmatizarlo" con medidas que no suponen ahorro.

Montoro le ha replicado que nadie puede decir "sensatamente" que aumentar la jornada laboral de los empleados públicos no supone ahorro. "Ellos -los empleados públicos- saben mejor que nadie que no hay dinero en las arcas públicas y que su sueldo depende de los impuestos y, si no sube la recaudación, estamos en riesgo de pagar esas nóminas y eso es lo que está sucediendo en las comunidades y en las corporaciones locales", ha afirmado el ministro.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha preguntado por qué no se puede decir esto "sensatamente y sin hacer esos aspavientos", en referencia a la intervención de la diputada socialista. "Estoy convencido de que los funcionarios lo saben y son los primeros que en su predicamento, en su conducta y en su trabajo de cada día están dispuesto a sacar a España adelante", ha destacado Cristóbal Montoro.

El compromiso de la función pública es "fundamental" para salir de la crisis cuanto antes, ha concluido el ministro. Al respecto, la diputada Batet ha advertido a Montoro de que ningún país crece y genera confianza "degradando" su administración publica. La vía no es desprestigiar a los empleados públicos para ocultar que el Gobierno no tiene proyecto y que está cometiendo errores, ha considerado la diputada del PSOE.