Montoro espera aprobar el viernes la Ley de Equilibrio

Cristóbal Montoro, expresó su esperanza de que el Consejo de Ministros del próximo viernes pueda aprobar el anteproyecto de Ley de Equilibrio Presupuestario, tras consultarla el miércoles con la Comisión Nacional de Administración Local.

Montoro, que participó en Sevilla en la presentación de los cabezas de lista a las elecciones andaluzas de marzo, comentó que se trata de una reforma "urgente para España" y añadió que dicha ley irá acompañada más adelante de una Ley de Transparencia de Gobierno. Esta última ley recogerá las responsabilidades de los gestores públicos y "las sanciones correspondientes, en términos administrativos y penales, en paralelo a lo que hoy se exige a los administradores privados en España".

En conversación posterior con los periodistas, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno de cumplir los objetivos de déficit pero ha añadido que Europa debería aclarar y reorientar los objetivos en ese sentido, a la vista de los últimos informes sobre la coyuntura económica. Según Montoro, mediante la consulta a la Comisión Nacional de Administración Local los ayuntamientos se verán "comprometidos en el equilibrio presupuestario y en la transparencia de la gobernación pública", ya que las dos leyes que prepara el Gobierno "clarificarán las responsabilidades de los gestores públicos, que estamos sometidos a las leyes, y las infracciones de carácter administrativo o penal que se deriven del falseamiento de las cuentas públicas o de cualquier delito que se produzca en la gestión de esas cuentas".

El ministro reiteró sus críticas hacia el Gobierno andaluz y declaró también que "hay que impedir por ley que se reproduzcan situaciones como se están dando en Andalucía, que haya esa opacidad de cuentas y esa cola pendiente de proveedores".Hay que impedir que "en España tengamos gestores que con su actitud conducen a la ruina de todos y especialmente a la frustración de los más jóvenes", apostilló.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, rechazó que se confunda el ataque contra la política económica de la Junta y del PSOE con un ataque a Andalucía, porque el proyecto económico del presidente andaluz, José Antonio Griñán, "ha sido una fotocopia del de Zapatero y una gestión desastrosa".

"La deuda andaluza se ha triplicado en los últimos tres años y eso no admite discusión, lo único que ha subido en la Junta de Andalucía son los gastos corrientes y ha bajado la inversión extraordinariamente", afirmó Arenas, quién añadió que él mismo pidió en cuatro ocasiones al parlamento autonómico que se cree un a comisión para conocer el estado financiero de la Junta "y siempre se me ha negado, igual que con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)"."Que hay muchas facturas de la Junta que no se están pagando es una obviedad", precisó.

Según Arenas, "lo que de verdad ha dañado a Andalucía en su historia económica ha sido el escándalo de los ERE, que se despilfarren mil millones de euros con nocturnidad, a oscuras sin ningún tipo de control". Respecto a los ERE, ha afirmado que no admite que "nadie confunda a los que han hecho eso con la inmensa mayoría de los andaluces que representan a esta tierra, que es muy decente y muy trabajadora".