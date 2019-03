Montoro dice que la huelga no hará ceder al gobierno en la reforma laboral

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que el Gobierno "no va a ceder" ante la huelga general porque supondría "profundizar" una crisis que ya ha destruido muchos empleos. "La disyuntiva no es una huelga general más o menos seguida, la disyuntiva es salir de la crisis o no salir de la crisis, eso es lo que está en juego", ha afirmado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

Según ha dicho, ese es el sentido de la reforma que está promoviendo el Gobierno y que está sometida a las aportaciones que los grupos políticos puedan hacer durante su trámite en el Parlamento. Es en el ámbito parlamentario y no en la calle donde Montoro considera que se debe hacer la reflexión política sobre la reforma laboral.

"La huelga por supuesto es un elemento propio de la democracia, del Estado de Derecho, pero no es un elemento de debate político para hacer retroceder al Gobierno, ése no es el sentido, el sentido es llevar las iniciativas pertinentes a un Cámara", ha dicho al respecto. Montoro ha insistido en que la situación que atraviesa el país es "límite" que obliga al Gobierno a acometer reformas "que modernicen los mercados esenciales, incluido el laboral, y modernicen las relaciones laborales".