Principio de acuerdo en el conflicto de Iberia, los sindicatos posponen su decisión al miércoles

REBAJAN LOS DESPIDOS A 3.141

No será hoy, como estaba previsto, cuando se sepa si se resuelve definitivamente el conflicto de Iberia. Hasta el miércoles, como pronto, no se sabrá si se alcanza o no un acuerdo definitivo ya que el comité de Iberia ha pedido un período adicional para consultar su decisión con los afiliados.