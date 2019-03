Merkel: ‘Europa está preparada para un presupuesto común’

La canciller alemana, Angela Merkel, ha asegurado en su discurso a los miembros del Bundestag que Europa está en el momento de establecer un presupuesto de la Unión Europea.

"No sólo estamos hablando de un presupuesto común, estamos a punto de lograrlo", dice, y añade que sería un presupuesto "con reglas estrictas, por lo menos para la zona del euro".

El núcleo de esta "unión de la estabilidad", buscado por Alemania, supondrá "un nuevo techo de la deuda europea", según explica la canciller, quien reitera su determinación de convencer a sus socios de la necesidad de cambiar los tratados europeos para anclar una mayor disciplina fiscal. "No hay alternativa a un cambio en el Tratado", dice.

Merkel rechaza los 'eurobonos' como un remedio para la crisis que afecta a la zona del euro. "Quien no entiende que los eurobonos no pueden ser la solución, no entienden la naturaleza de la crisis", asegura.