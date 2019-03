Manuel Pizarro: "Seguimos en el hospital, pero ya hemos pasado a planta"

Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y de Ibercaja y fichaje estrella del Partido Popular, ha lanzado ideas optimistas en el programa de Espejo Público. En su opinión, aún "seguimos en el hospital, pero ya estamos en planta", y lo que es más importante, "estamos respirando con nuestros propios medios".

Pizarro ha señalado que en el mundo había una crisis mal resuelta de hiper endeudamiento y al Gobierno de Mariano Rajoy todavía "le quedan muchas cosas por hacer". Considera que hay un problema de credibilidad institucional, y "hay que darle confianza", y cree que "en cuanto pueda el Ejecutivo, debería bajar los impuestos, ahorrar, invertir y consurmir".

El polémico libro de memorias de Pedro Solbes

El exministro de Economía Pedro Solbes ha admitido, implícitamente, que mintió sobre la crisis para no crear preocupación.

En sus polémicas memorias, el ministro en ningún momento habla de mentiras, pero sí que dice que suavizó el diagnóstico y no dijo al público que venía una recesión para intentar no crear más preocupación.Además reconoce que no tomó medidas a tiempo por estar cerca de las elecciones.

Ante ello, Pizarro no ha querido entrar al tema, "somos buenos amigos desde hace mucho tiempo", sentenciaba.

Pizarro cree que, en economía, "anticiparse es fundamental". Estoy acostumbrado a tomar medidas desde que se ve un indicio, Solbes tardó más.