Inteligencia Artificial para salvar vidas : así funciona la pulsera que permite detectar un golpe de calor mucho antes de sufrirlo

Son las 10 de la mañana y el termómetro ya marca 30 grados en Alcalá de Henares (Madrid). Mariluz lleva algunas horas barriendo las calles del municipio pero a esta hora empieza lo peor "el calor ya se va notando" nos dice mientras da un sorbo a la botella congelada que guarda en su carro de la limpieza.

En verano, no le puede faltar algo para refrescarse, tampoco una gorra y, desde hace unas semanas, una pulsera inteligente que llevan todos los trabajadores del servicio de limpieza de l ayuntamiento y que sirve para detectar golpes de calor. Mariluz nos cuenta que así se siente mucho más tranquila y segura porque ella puede no estar dándose cuenta de que su cuerpo está al límite "pero la pulsera empieza a pitar en cuanto lo nota".

Inteligencia Artificial que salva vidas

La temperatura del cuerpo debe elevarse entre los 37,5º y los 38º grados para que avise a los trabajadores. "Monitoriza la temperatura corporal profunda para avisar dos pasos por delante del golpe de calor." afirma Pedro Cordero, codirector de Biodata Bank, la empresa que ha desarrollado esta pulsera llamada Canaria plus.

Emite un fuerte sonido si detecta un posible golpe de calor

El aviso es claro y rápido. "Se enciende una luz roja, vibra y durante 12 segundos emite un sonido para alertar al trabajador" permitiendo así que se resguarde inmediatamente y se refresque. Esto es posible "gracias a la Inteligencia Artificial y un algoritmo que hemos desarrollado" afirma Cordero. Este dispositivo es capaz de avisar "dos pasos por delante" de un golpe de calor gracias a que "monitoriza la acumulación y disipación de la temperatura corporal profunda". De modo que cuando empieza a subir y no se disipa tanto como la que el cuerpo va acumulando avisa, "no espera al momento en el que el cuerpo no aguanta más".

Consejos frente al calor

En nuestro país, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes, por lo que el riesgo de sufrir un golpe de calor es cada vez mayor. Estos episodios pueden afectar especialmente a personas con enfermedades crónicas, mayores, niños y mujeres embarazadas. Por eso, los expertos hacen una serie de recomendaciones, Entre ellas, beber de 2 a 5 litros de agua al día evitando evitar el alcohol, la cafeína y bebidas azucaradas. Refrescarse con frecuencia, duchas frías, mojarse la nuca y las muñecas o llevar una alimentación ligera que incluya frutas ricas en agua como la sandía o el melón son otras de las recomendaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.