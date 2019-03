Loterías del Estado no saldrá a bolsa

La cuenta atrás para la privatización empezaba hace una semana, exactamente el día 21 de septiembre cuando, tras la fiesta oficial, arrancaba una potente campaña publicitaria para captar inversores. En radio, prensa, tv y en la calle se anunciaba un sueño que prometía jugosos dividendos a quienes entrarán en la operación. Una promoción que ha costado 14 millones de euros.

Hace solo una semana, el último Consejo de Ministros da el visto bueno a la operación, pues el Gobierno necesita hacer caja, y tenía calculado ingresar unos 7.000 millones de euros sacando al mercado el 30% de Loterias y apuestas del Estado, pero solo cinco días después, y de forma precipitada, llegaba la marcha atrás.

Se cancelaba su salida a bolsa. Covadonga Fernández, analista de Self Trade, explicó que no había suficiente demanda, sobre todo en el marco internacional.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defiende la decisión del ejecutivo porque si no se consigue el objetivo, lo mejor es no vender. Además, la privatización no contaba con el apoyo del Partido Popular que lleva pidiendo que LAE no salga a bolsa desde hace meses. Cristóbal Montoro, portavoz económico del PP, se felicita al gobienro porque cree que era un error.

El 19 octubre era la fecha oficial de su salida a bolsa. A poco más de dos semanas la cita se ha caído del calendario.