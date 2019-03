Lagarde niega que el FMI esté preparando un plan para ayudar a España con Bankia

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, negó que España haya pedido ayuda al FMI o que la institución tenga un plan para prestarle asistencia financiera.

Tras su entrevista con la vicepresidenta del Gobierno español, y en relación con la información sobre ese supuesto plan que publica hoy el diario The Wall Street Journal, Lagarde declaró: "No existe tal plan. No hemos recibido ninguna petición al respecto y no estamos trabajando en ninguna ayuda financiera".

El diario aseguraba en su edición digital que el FMI ha comenzado internamente los preparativos para ayudar a España a superar sus dificultades financieras, y está preparando planes de contingencia para un préstamo de rescate, en caso de que el país no encuentre los fondos necesarios para Bankia.

De este modo, tanto el FMI como la Unión Europea han iniciado una planificación inicial por si el Gobierno no logra captar los 10.000 millones de euros que necesita para Bankia.

En este sentido, recuerdan que lo que está en juego es "extremadamente importante", dado que un posible préstamo a España podría alcanzar los 300.000 millones de euros, aunque reconocen que el rescate podría producirse a través de préstamos menores y a más corto plazo.

Por su parte, el Gobierno español comunicó después que no tiene constancia de ningún plan de rescate del FMI.

Sáenz de Santamaría valoró positivamente su reunión con Lagarde

Lagarde recibió este jueves a la vicepresidenta del Gobierno español en un hotel del aeropuerto internacional de Washington. "Hemos tenido una reunión muy productiva y he estado encantada de entrevistarme con la vicepresidenta española", declaró Lagarde, según la nota de prensa del FMI.

Tras su encuentro con Lagarde, Sáenz de Santamaría se dirigió en coche desde el aeropuerto, al centro de Washington, donde se encuentra la sede del Departamento del Tesoro, para una entrevista con su titular, Timothy Geithner.

A su llegada al Tesoro, la vicepresidenta dijo a los periodistas que la esperaban que el encuentro con la máxima responsable del FMI había ido "bien, muy bien". Según fuentes oficiales, Sáenz de Santamaría atenderá a los medios de comunicación a la salida de la entrevista con Geithner.