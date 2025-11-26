Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muñecas sexuales de apariencia infantil: Francia denuncia a quien las vende y desde España se pueden comprar

Francia llevará ante la justicia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil.

Paz Bailón
Publicado:

El gobierno francés emprenderá acciones legales contra otras dos webs de comercio electrónico por vender muñecas sexuales con rasgos infantiles. Francia ya demandó por la misma razón a la plataforma china Shein y suspendió su página por no ajustarse a las leyes del país. Aquí, en España, de momento no se ha tomado ninguna medida. De hecho, no hay ningún problema para comprar esas muñecas sexuales en varias plataformas chinas.

Tecleando las palabras clave nos encontramos con cientos de anuncios, están camuflados entre otros de inocentes muñecas. En ellos vemos mejillas sonrojadas, osos de peluche, ropa y peinados infantiles, caras de niña con posturas sugerentes.La apariencia ya resulta inquietante, pero las descripciones de los vendedores son aún más explícitas: "Celebrar con pequeñas muñecas sexuales le dará un toque de ritual", "la muñeca sexual de pecho plano tiene una personalidad dócil y es leal" u otros comentarios como "puedes vestir a tu mini muñeca como tu acompañante" se pueden leer en esas plataformas.

En muchos casos se puede personalizar la altura, el color de pelo o incluso la complexión, como si se tratara de un simple juguete configurable. Se pueden encontrar desde 100 euros e incluso otras a más de 1.700.

Lejos de ser un mercado clandestino, la oferta es amplia y accesible. La compra es tan sencilla como añadir el producto al carrito y esperar unos días: las plataformas incluso facilitan fechas de entrega en territorio español.

Si aún quedara alguna duda sobre el fin de estos artículos, bastaría con leer las reseñas. Entre los comentarios de compradores aparecen descripciones explícitas que detallan el uso sexual del producto. La ausencia de filtros o moderación permite que estos testimonios permanezcan visibles para cualquier usuario, normalizando un contenido que debería estar completamente prohibido.

Francia denuncia a Aliexpress y Joom

Francia llevará ante la justicia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil, tras la polémica con Shein por hechos similares, anunciaron este miércoles las autoridades. "Habrá una denuncia judicial contra estas dos plataformas por parte del Estado, ya que también venden muñecas pedopornográfica", declaró el ministro de Comercio, Serge Papin, en referencia a AliExpress y Joom, en una entrevista en la televisión TF1.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

