Buscador: consulta cuánto cobra el alcalde de tu localidad

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho públicos cuáles fueron los salarios de los alcaldes en España durante el año 2023. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Juan Mari Aburto, de Bilbao, y la alcaldía de Barcelona, encabezan este listado con más de 100.000 euros anuales. Por su parte, diversos municipios, como Parla u Ourense, no han querido detallar sus cifras.

Beni López
Publicado:

¿Te has preguntado alguna vez cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Ahora, te puedes hacer a la idea según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que han revelado cuáles fueron los salarios de los alcaldes de España en 2023.

Destacan los alcaldes de Madrid, Bilbao y Barcelona: sus tres sueldos superan los 100.000 euros. A la cabeza está el popular José Luis Martínez-Almeida, quien percibió en 2023 un salario de 110.688’1 euros. La segunda posición la ocupa Juan María Aburto, alcalde de la ciudad de Bilbao, que se llevó 105.557,3 euros. El tercer puesto en esta lista se lo lleva la alcaldía de Barcelona con 104.000,0 euros. En este caso, el salario habría estado repartido entre Jaume Collboni, quien fue nombrado alcalde en junio de aquel año, y su predecesora, Ada Colau.

Entre los alcaldes que completan este listado se encuentran los de Donostia/San Sebastián (96.965,7 euros), Vitoria-Gasteiz (96.016,5 euros), Sevilla (95.684,9 euros), Málaga (95.500,6 euros) o Marbella (95.464,6 €). El top 10 lo completan la alcaldía de Burgos (94.55,4 euros) y de Valencia (94.291,1 euros). Aquí también figuran Zaragoza, Roquetas de Mar (Almería) o Portugalete (Vizcaya) quienes percibieron un salario que osciló los 88.000 euros.

Si quieres saber cuál fue el salario del alcalde de tu municipio, puedes averiguarlo a través de este buscador.

Made with Flourish

Los ayuntamientos que no han hecho públicos los salarios de sus alcaldes

Por su parte, ha habido ayuntamientos que no facilitaron el sueldo de sus alcaldes, como los de Parla (Madrid), Ourense, Telde (Las Palmas de Gran Canaria), San Fernando (Cádiz) o Talavera de la Reina (Toledo). Cabe señalar que estos tres municipios cuentan con más de 100.000 habitantes.

Otras localidades como Coslada (Madrid), Molina de Segura (Murcia), Arganda del Rey (Madrid) o Utrera, en Sevilla, tampoco han compartido estos datos.

Si quieres saber si tu municipio está en esta lista puedes consultarlo en siguiente buscador que te facilitamos debajo de estas líneas.

Made with Flourish

