El precio medio de la vivienda marca un récord histórico: sube un 12,1% y supera los máximos de 2008

Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha producido una subida trimestral del 2,9 % en el precio de la vivienda y este ha superado el precio máximo registrado en el primer trimestre de 2008, fecha en la que se alcanzaron los 2.101 euros por metro cuadrado.

Alejandro Lorente
Publicado:

El precio medio de la vivienda libre se ha incrementado un 12,1% en el tercer trimestre hasta los 2.153 euros por metro cuadrado, récord en la serie histórica iniciada en 1995, según los datos sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Según los datos, se ha producido una subida trimestral del 2,9 % en el precio de la vivienda y este ha superado el precio máximo registrado en el primer trimestre de 2008, fecha en la que se alcanzaron los 2.101 euros por metro cuadrado.

Precios por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, ninguna ha reducido su precio frente al año previo.

Los incrementos anuales más elevados se han registrado en Cantabria, del 15,1%, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con un incremento del 14,5% en ambos casos, y Asturias con el 14,1%.

En comparación con el trimestre anterior, las subidas más importantes entre julio y setiembre se dieron en Islas Baleares y Cantabria, con un 4,4% en ambos casos. Sólo se registró un retroceso en el precio en Ceuta y Melilla del 0,2%.

Además, según los datos del Ministerio de Fomento, los precios más caros registrados de entre todas las comunidades son los de Madrid y las Islas Baleares.

En la Comunidad de Madrid, el precio ahora mismo es de 3.732,5 euros por metro cuadrado. En las Islas Baleares, 3.672,4 euros por metro cuadrado y en el País Vasco, 2.866 euros por metro cuadrado.

Precios por municipios

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue el de Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.120 euros el metro cuadrado, y el más económico es Puertollano Ciudad Real, con 631 euros.

Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 154.686 viviendas.

