Si recibes este mensaje, no pinches: Las 12 estafas más comunes en Black Friday

La Policía Nacional vuelve a lanzar una alerta: las estafas digitales se multiplican y conviene mantenerse en guardia en todo momento. Estas son las doce estafas más frecuentes detectadas esta semana. Se las explicamos para que no piquen en ningún caso.

1º Phishing

En el número 1: el Phisinhg . ¿Quién no ha recibido el típico mensaje del banco o diciendo que te ha llegado un paquete? Hay estar alerta siempre. La típica: un sms de una supuesta empresa de paquetería diciendo que el pedido se ha extraviado. Cuando hay un enlace extraño y nos piden datos, malo. No hay que hacer caso.

2º Skimming digital

Cuidado también usan el truco de "intento de entrega fallido". Te redirigen a una web clonada donde te piden información personal y bancaria. Si pinchas, te roban los datos.

3º Typosquatting: webs falsas

Fíjate muy bien porque están clonando webs para engañar. Crean páginas casi idénticas a las reales cambiando un solo carácter de la URL. A simple vista parecen auténticas, pero son trampas para robar datos. Tenemos que asegurarnos siempre de que estamos en la página oficial. Esto es lo más común, pero hay muchas más.

4º La estafa de los likes

En el cuarto puesto: la estafa de los likes. Te prometen dinero fácil por dar clics o interaccionar en redes sociales. Después exigen pequeñas “inversiones” que jamás recuperas.

5º Falsos cambios de nómina o facturas

Y también van a por las empresas con falsos cambios de facturas o nóminas. Los delincuentes suplantan a proveedores o departamentos internos para desviar pagos a cuentas fraudulentas.

6º La estafa del hijo en apuros

Atención padres con la estafa del 'hijo en apuros'. Los ciberdelincuentes juegan con las emociones. Atento si recibes un mensaje urgente: un supuesto hijo que necesita dinero de inmediato.

7º Ransomware

También pueden bloquear tu ordenador y exigirte un rescate. Un malware bloquea el ordenador y exige un rescate económico para recuperar los archivos.

8º Criptoestafas

Ojo también con las 'criptoestafas' que prometen ganancias rápidas con criptomonedas o tokens que desaparecen tras el ingreso.

9º La estafa de segunda mano

Si compras algo de segunda mano... desconfía si el vendedor te pide salir de la plataforma para pagar. Mala señal. También si solicita datos personales sin motivo.

10º Inversiones falsas, 11º La estafa de la compañía de la luz y 12º Sorteos falsos

Otros clásicos: las falsas inversiones, hacerse pasar por tu compañía de la luz o sorteos inventados. No te ha tocado nada. Solo quieren robarte.

La recomendación de los expertos y la Policía Nacional es clara: verificar siempre, desconfiar de los enlaces y recordar que, si dudamos, lo más seguro es acudir a las webs oficiales.