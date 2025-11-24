Calendario laboral Madrid 2026: Semana Santa cae a principios de abril y habrá otros 5 puentes

Ya se va aproximando el nuevo año y, lo primero que hacen muchas personas, es ver el calendario laboral de su ciudad para comprobar cómo caen los festivos y si pueden disfrutar de un puente para escaparse unos días, hacer una pequeña ruta o, simplemente, descansar sin mirar el reloj.

Para este 2026, tenemos buenas noticias porque, si vives en la Comunidad de Madrid, tendrás 12 festivos y 5 puentes. Así que, si eres de los que aprovechan cualquier ocasión para hacer las maletas, el 2026 año promete. A estos, habrá que sumar dos jornadas de descanso adicionales de carácter local que serán declaradas próximamente por cada uno de los 179 ayuntamientos de la región. A continuación, te indicamos qué días festivos y puentes habrá el próximo año. ¡Apunta!

¿Qué festivos hay en la Comunidad de Madrid en 2026?

El calendario laboral de 2026 de la Comunidad de Madrid incluye 12 días festivos repartidos a lo largo del año. Algunos caerán en lunes o viernes, lo que permitirá disfrutar de varios fines de semana largos.

Estos son los festivos del calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el 2026:

1 de enero (jueves). Año Nuevo

6 de enero (martes). Epifanía del Señor

2 de abril. Jueves Santo

3 de abril. Viernes Santo

1 de mayo (viernes). Fiesta del Trabajador

2 de mayo (sábado). Fiesta de la Comunidad de Madrid

15 de agosto (sábado). Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España

2 de noviembre (lunes). Todos los Santos

7 de diciembre (lunes). Día de la Constitución Española

8 de diciembre (martes). Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes). Natividad del Señor

¿Qué puentes habrá en la Comunidad de Madrid en 2026?

En 2026 los madrileños están de enhorabuena porque disfrutarán de cinco puentes:

El primero es el puente de Semana Santa, los días 2 y 3 de abril (Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente).

(Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente). El segundo puente caerá en mayo, el día 1. Será la Fiesta del Trabajador .

. El tercer puente de 2026 será en octubre, el día 12 (lunes), la Fiesta Nacional de España .

. El cuarto puente es el 2 de noviembre (lunes), el Día de Todos los Santos .

. Y el último puente del 2026 es el 7 y 8 de diciembre, Día de la Constitución Española y Día de la Inmaculada Concepción, respectivamente.

Si eres de los que le gusta organizar con tiempo su calendario, ya sabes, piensa planes, mira viajes y desconecta de tu rutina diaria en estos días tan atractivos.

