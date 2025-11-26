Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Telefónica

Telefónica vincula su ERE de más de 5.000 personas a la Inteligencia Artificial

La compañía incluye la automatización entre las razones del ajuste, que prevé más de 6.000 salidas, mientras los sindicatos reclaman que la IA se utilice para impulsar el negocio y no para reducir plantilla.

Logotipo de Telefónica en su sede

Telefónica vincula su ERE de más de 5.000 personas a la Inteligencia Artificial | EFE

Publicidad

Telefónica sitúa la inteligencia artificial entre los argumentos con los que justifica el expediente de regulación de empleo que prepara y que, según trasladan los sindicatos, afectará a más de 6.000 trabajadores.

La empresa enmarca el recorte de plantilla en un proceso de transformación tecnológica en el que la automatización y los nuevos sistemas de gestión digital pasan a ocupar un lugar central en su modelo de organización interna.

En la documentación y en las reuniones mantenidas con la representación de los trabajadores, la operadora sostiene que la implantación de herramientas de inteligencia artificial permite concentrar tareas, modificar procesos y reorganizar funciones, lo que a su juicio hace necesario un ajuste del número de empleados.

El ERE se plantea así como una pieza más dentro de un cambio más amplio en la estructura productiva del grupo.

Los sindicatos, sin embargo, discrepan del enfoque. Las organizaciones con presencia en la compañía subrayan que la IA debe servir para reforzar la actividad, abrir nuevas líneas de negocio y mejorar el servicio, y no para justificar una reducción masiva de empleo. En ese sentido, reclaman que cualquier transformación tecnológica vaya acompañada de planes de recualificación interna y de medidas que eviten salidas forzosas.

Los sindicatos piden usar la IA "para el desarrollo" y no para despedir

En sus valoraciones públicas, las centrales insisten en que la inteligencia artificial no puede convertirse en el eje argumental de un ERE de estas dimensiones. Señalan que los cambios tecnológicos forman parte del sector desde hace años y apuntan que la plantilla ya ha ido asumiendo adaptaciones continuas en herramientas, sistemas y organización del trabajo.

Los representantes de los trabajadores resumen su posición en una idea: la compañía debe "aprovechar la IA para el desarrollo de la compañía y no para hacer despidos". A partir de esa premisa, exigen que la negociación se oriente a buscar salidas voluntarias, a limitar el alcance del ajuste y a reforzar las garantías laborales de quienes permanezcan en la empresa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La OCDE da un 'tirón de orejas' a España y recomienda ampliar el cálculo de las pensiones a los 35 años

Los personas mayores

Publicidad

Economía

Los personas mayores

La OCDE da un 'tirón de orejas' a España y recomienda ampliar el cálculo de las pensiones a los 35 años

Estafas Black Fiday

Si recibes este mensaje, no pinches: Las 12 estafas más comunes en Black Friday

Logotipo de Telefónica en su sede

Telefónica vincula su ERE de más de 5.000 personas a la Inteligencia Artificial

Muñecas sexuales
Muñecas sexuales

Muñecas sexuales de apariencia infantil: Francia denuncia a quien las vende y desde España se pueden comprar

Mejillones
Marea roja

La producción de mejillón en Galicia, paralizada a las puertas de la Navidad

El SEPE explica cómo seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar
Prestaciones

El SEPE explica cómo seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar

Si tienes 65 años y estás cobrando el paro, puedes seguir cobrando la prestación para cotizar hasta que te llegue la edad de jubilación

Límite de tiempo
Redes sociales

Cómo controlar la adicción a las pantallas: las aplicaciones que limitan el tiempo que pasamos con el móvil

Evitar el scroll infinito en redes sociales es posible utilizando apps o herramientas que tiene nuestro propio teléfono. Ahorrarnos dos horas de móvil cada día, equivale a un mes al año.

AENA

La AEPD impone una multa de más de 10 millones de euros a Aena por el tratamiento de datos biométricos

Buscador: consulta cuánto cobra el alcalde de tu localidad

Buscador: consulta cuánto cobra el alcalde de tu localidad

El marisco, más caro en agosto: “No son los precios de la Navidad, pero sí, en verano cuesta más”

Llega la Navidad más cara de la historia con un gasto medio de 1.300 euros por persona: "Congelar el marisco es ya otra tradición"

Publicidad