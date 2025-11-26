La OCDE da un 'tirón de orejas' a España y recomienda ampliar el cálculo de las pensiones a los 35 años

Cuando hablamos de la economía española, hay quien recuerda esa mítica frase que pronunció Pedro Sánchez en 2024 cuando dijo que nuestro país iba "como un cohete". En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha tenido mucho que decir con sus últimas previsiones sobre nuestro país.

Por un lado, la OCDE ha revisado su pronóstico de crecimiento y ha asegurado que anticipa que la economía española crecerá un 2'9% en 2025 y un 2'2% en 2026. No obtsante, esta expansión se moderará en 2027 con un 1'8%.

Sin embargo, no todas las noticias son positivas, ya que la organización internacional ha hecho hincapié en varios puntos, entre ellos, seguir encaminando la deuda hacia una tendencia a la baja. Por ello, propone, entre otras medidas, una reforma de las pensiones.

Con el envejecimiento de la población, se prevé gastos en sanidad y cuidados de larga duración, entre otros costes. Por tanto, la predicción es que el gasto de las pensiones suba del 12'9% del PIB en 2023 al 16'1% en 2050. También se considera que el gasto en sanidad y cuidados de larga duración aumente del 7'4% del PIB en 2023 al 9'4% en 2050, según el Consejo Fiscal España y a su vez recoge Europa Press.

Sin embargo, se sugiere abordar las presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población, con un incremento del gasto relacionado con este de 5'2 puntos del PIB hasta 2050, motivado en mayor medida por el aumento de las pensiones.

Ampliar el cálculo de las pensiones a 35 años

¿Qué medidas recomienda la OCDE? Entre ellas, la organización apuesta por la ampliación del cálculo de pensión de jubilación a 35 años, y de esta forma "garantizar estabilidad financiera". Además, plantea, entre otras medidas, un establecimiento de un ajuste de la esperanza de vida que ya pasa los 84 años. "Para que la deuda siga una senda de firme descenso es necesario abordar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar la recaudación fiscal", expresa la organización, según recoge El País.

Por el contrario, también propone aumentar el parque de viviendas sociales, asegurando que España necesitaría 1’5 millones de viviendas en alquiler social, entre otras medidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.