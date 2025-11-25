Cuánto cuestan las balizas V16 conectadas con DGT y cuáles son las homologadas

Si un vehículo queda inmovilizado en la calzada o su carga se encuentra caída sobre la misma, ya no hay que sacar los triángulos de emergencia. A partir del 1 de enero de 2026, serán obligatorias las balizas V16, los únicos dispositivos legales de preseñalización de peligro.

El V16 es una baliza de color amarillo, dotada de conectividad, que emite luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua durante 30 minutos. La vida útil de la pila o batería de este dispositivo es de, al menos, 18 meses.

Ahora bien, no todas las balizas que se comercializan estarán permitidas, ya que deberán estar conectadas con la Dirección General de Tráfico (DGT) y contener una serie de distintivos que avalan su homologación.

¿Cuánto cuestan las balizas V16 conectadas con la DGT?

Según la OCU, las balizas V16 conectadas homologadas suelen costar entre 40 y 50 euros. Es decir, los precios muy bajos (muy por debajo de los 40 euros) podrían corresponder a modelos que no tienen la homologación correcta, según algunas advertencias.

La función de las balizas V16 es muy importante, ya que permite señalizar un vehículo averiado sin bajarse del coche, reduciendo riesgos en autovías o autopistas. Por eso, más allá del ahorro, la prioridad es elegir un modelo fiable.

Recuerda que la DGT informa de que es obligatorio llevar la baliza V16 en la guantera del vehículo, y en caso de avería o accidente, el conductor deberá activarla y colocarla en el techo del coche.

¿Cómo son las balizas V16 homologadas?

Si te preguntas en qué se diferencian las balizas V16 homologadas de las que no lo son, te lo contamos:

Las homologadas cumplen todos los requisitos técnicos exigidos por la DGT, ofrecen conexión garantizada con la plataforma DGT 3.0, incluyen identificación codificada del dispositivo y aseguran la visibilidad, intensidad lumínica y autonomía mínima establecidas por la normativa.

Las no homologadas pueden parecer similares, pero no aseguran la conectividad con la DGT, no garantizan la intensidad lumínica o la autonomía obligatoria y podrían dejar de ser válidas, exponiendo al usuario a sanciones y a una menor seguridad en carretera.

Si tienes dudas si tu baliza V16 está homologada o no, la DGT ha compartido en su página web un largo listado de más de 200 modelos que han superado el proceso de certificación y, por lo tanto, cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

