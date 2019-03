Josep Piqué, nuevo presidente del Círculo de Economía

El presidente de Vueling, Josep Piqué, asumirá la presidencia del Círculo de Economía, y en la rueda de prensa previa lo ha hecho reivindicando la histórica independencia que siempre ha mostrado esta institución de reflexión y pensamiento económico.

"El Círculo nunca ha sido la correa de transmisión de nadie y, tal y como ha hecho Salvador Alemany, yo también procuraré que esto siga siendo así", ha manifestado Piqué en la rueda de prensa previa a la asamblea del Círculo que se celebrará esta tarde y que escogerá su candidatura, la única que se presenta, para dirigir esta nueva etapa del 'lobby' empresarial.

Para Josep Piqué, que sucede en el cargo al presidente de Abertis, Salvador Alemany, "la fuerza del Círculo deriva de la pluralidad de sus miembros, de su carácter transversal: hay gente del mundo de la empresa, propietarios, directivos, representantes de organizaciones sociales y también gente de la academia".

"Esta transversalidad refleja la fuerza de la institución, fija las agendas de debates y marca de forma determinada las opiniones que se han de emitir", ha manifestado Piqué. Sobre si su pasado político -fue ministro de Exteriores en el Gobierno de José María Aznar- puede afectar a su presidencia, Piqué ha replicado: "estoy seguro que los ex presidente del Círculo y los socios que me avalan ya han pensado esto y me han escogido porque están seguros de que puedo representar perfectamente la independencia del Círculo".

Alemany, por su parte, ha asegurado que "los presidentes del Círculo son independientes pero esto no quiere decir que sean apolíticos. Todos los presidentes han tenido criterio propio pero eso no les ha impedido actuar y buscar el consenso necesario con el que funciona esta institución". Piqué ha contado con lo elogios de su predecesor en el cargo, Salvador Alemany, que ha asegurado que "Josep Piqué en el Círculo no ha de demostrar nada, es un persona del Círculo, asumió responsabilidades y es un jugador de la casa".

Piqué ha avanzado que dejará el cargo después de 2014 para que el nuevo presidente pueda organizar las jornadas de Sitges (Barcelona) previstas para ese año. Entre los temas que afrontará el Círculo de Economía en esta nueva etapa, Piqué ha resaltado dos: la crisis económica y el ámbito internacional. "Hay casi cinco millones de parados y hay determinados mecanismos de la economía que no funcionan como deberían y en muchos sitios, como Europa central, África y América Latina hablan de la crisis en pasado.

Nosotros no podemos hacer lo mismo", ha lamentado Piqué. En el otro área, Piqué ha recordado la tradición europeista del Círculo de Economía, en la que "el balance es absolutamente positivo, pero con los cambios globales Europa está perdiendo peso en el ámbito internacional y lo primero que hay que hacer es ver cómo se puede relanzar en el mundo la idea de Europa". Piqué ha demostrado a la hora de crear su junta una voluntad integradora con lo que ha incluido en la misma al presidente de Agbar, Angel Simon, a quien fuentes del sector señalaron como posible opositor al propio Piqué.

Josep Piqué estará acompañado por el presidente de Agrolimen, Artur Carulla; el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el economista Antón Costas, que serían los tres vicepresidentes. La lista incluye al consejero de La Caixa Juan-José López Burniol, y a Javier Faus, vicepresidente del FC Barcelona y vinculado al sector inmobiliario.

También figuran en la lista el economista y responsable del Departamento de Estudios y Análisis Económicos de La Caixa Jordi Gual; la responsable de la Obra Social de CatalunyaCaixa, Marta Lacambra, y el presidente de Hotusa, Amancio López. Asismismo, serán vocales de la junta José Manuel Lara Bosch, del holding de la familia Lara, el filósofo y periodista Josep Ramoneda y el abogado Ferran Rodés.