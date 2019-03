Jose María Gay de Liébana: "Tenemos a Madrid y Barcelona pero también la liga concursal por antonomasia"

El profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona y autor de un estudio financiero sobre los resultados económicos en la Liga española valoró la cifra de deuda de los clubes españoles desvelada este martes por Hacienda. Para Liébana la cifra no es sorprendente.



"No me sorprende la cantidad de dinero que deben los clubes de fútbol. Yo había calculado una cifra de deuda con entidades públicas y privadas entorno a los 2.000 millones de euros. Y calculaba que 750 millones era la deuda con Hacienda. Por tanto hay un desfase de dos millones de euros en mis cálculos", reconoce Liébana.



El propio Liébana se mostró pesimista sobre una posible solucióin al problema en parte por la "falta de voñluntad" de ambas partes y también por el poder del fútbol en la sociedad.



"El fútbol es un tema extremadamente delicado. Por eso creo que no hay voluntad para arreglar la situación del fútbol español. Ni el propio fútbol ni las entidades gubernamentales han tomado cartas en el asunto por lo que es difícil solucionar el problema. Tenemos al Madrid y al Barcelona pero también la liga concursal por antonomasia", asegura Liébana.



Por último, Liébana apuntó que la solución pasa por un cambio en el "escenario económico" del fútbol español y la aporbación por parte del Gobierno de un "plan de rescate financiero".



"Algo se tiene que hacer y desde el Gobierno se debe plantear un plan de rescate financiero para el fútbol, pero no a costa de los ciudadanos sino cambiando el esencario económico del fútbol" finaliza Liébana.