El IPC sube en marzo al 3,4% influenciado por la subida de los carburantes

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, llegando hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado. Así lo muestran los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), influenciados por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Dicho incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

Influencias en el IPC

El organismo estadístico ha explicado que en este último repunte ha influido la subida de más de cinco puntos, hasta el 5,3%, de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y de la industria del vestido y calzado por la nueva temporada primavera-verano, que sitúa su tasa anual en 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

"Electricidad amortigua"

Estas medidas, tal y como señala el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, están diseñadas para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía y "tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses".

Economía ha resaltado además que la electricidad "está actuando como amortiguador del shock energético". "La apuesta de España por las renovables -que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- es un escudo frente al impacto de la guerra", sostiene el Ministerio, que contiene los precios de la electricidad por debajo de los niveles que registran otras economías del norte de Europa.

Moderación en la cesta de la compra

En lo que respecta a los alimentos, Economía ha destacado que la inflación interanual de este grupo se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%, por las frutas frescas y los huevos, estableciendo "un mínimo desde hace un semestre".

El INE ha elevado también el dato avanzado para la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos). En marzo, ésta subió un 2,7%, dos décimas más de lo avanzado y dos décimas más que en febrero.

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