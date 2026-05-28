Por qué puede salir a pagar la declaración de la Renta 2025

La declaración de la Renta no es un examen que se aprueba o se suspende sino el ajuste final entre lo que se ha ido reteniendo durante 2025 y lo que realmente correspondía pagar según todos los ingresos del año. Cuando ese ajuste sale negativo, la declaración “sale a pagar”. Y aunque pueda sorprender, suele tener una explicación muy concreta.

Cuando la Renta sale a pagar, estos podrían ser los motivos

Uno de los motivos más habituales es haber tenido dos o más pagadores . Cada empresa calcula la retención del IRPF únicamente sobre el salario que abona, sin conocer lo que paga la otra. Si en 2025 trabajaste para dos empleadores y el segundo te pagó más de 1.500 euros, lo normal es que cada uno aplicara una retención más baja de la que correspondería al total anual. Esa diferencia aparece directamente en la declaración.

. Cada empresa calcula la retención del IRPF únicamente sobre el salario que abona, sin conocer lo que paga la otra. Si en 2025 trabajaste para dos empleadores y el segundo te pagó más de 1.500 euros, lo normal es que cada uno aplicara una retención más baja de la que correspondería al total anual. Esa diferencia aparece directamente en la declaración. Algo parecido ocurre con el SEPE . Las prestaciones por desempleo tributan como un salario pero el organismo aplica una retención mínima del 2% , muy inferior a la que corresponde a la mayoría de contribuyentes. Por ejemplo, si alguien cobró 15.000 euros de paro en 2025 solo tiene retenidos 300 euros. Si su tipo real ronda el 12% debería haber pagado 1.800 euros. La diferencia (1.500 euros) aparece al presentar la declaración.

. Las prestaciones por desempleo tributan como un salario pero el organismo aplica , muy inferior a la que corresponde a la mayoría de contribuyentes. Por ejemplo, si alguien cobró 15.000 euros de paro en 2025 solo tiene retenidos 300 euros. Si su tipo real ronda el 12% debería haber pagado 1.800 euros. La diferencia (1.500 euros) aparece al presentar la declaración. También influyen las ganancias patrimoniales . Si en 2025 vendiste acciones, fondos de inversión, un inmueble o participaciones de una empresa con beneficio, ese dinero tributa en la base del ahorro entre el 19% y el 30% . En muchas operaciones no hay retención previa, especialmente en ventas de viviendas o activos no gestionados por un intermediario financiero. Por eso, toda la cuota pendiente aparece en la declaración .

. Si en 2025 vendiste acciones, fondos de inversión, un inmueble o participaciones de una empresa con beneficio, ese dinero . En muchas operaciones no hay retención previa, especialmente en ventas de viviendas o activos no gestionados por un intermediario financiero. Por eso, . Otro punto clave son las ayudas públicas . Subvenciones como el bono alquiler joven, las ayudas a la rehabilitación de vivienda, el Plan Renove de vehículos o determinadas prestaciones autonómicas tributan como ganancias patrimoniales. Aunque no retienen nada en el momento del cobro, Hacienda sí las incluye en el cálculo final . Quien recibió alguna de estas ayudas y no revisa bien el borrador puede encontrarse con un resultado inesperado.

. Subvenciones como el bono alquiler joven, las ayudas a la rehabilitación de vivienda, el Plan Renove de vehículos o determinadas prestaciones autonómicas tributan como ganancias patrimoniales. Aunque no retienen nada en el momento del cobro, . Quien recibió alguna de estas ayudas y no revisa bien el borrador puede encontrarse con un resultado inesperado. Además, hay un efecto arrastrado desde 2023, la reducción de retenciones para salarios de hasta 35.200 euros . Esa medida aumentó el sueldo neto mensual pero también redujo la retención. El ajuste puede situarse entre 400 y 900 euros a pagar, dependiendo del salario y de las circunstancias personales.

. Esa medida aumentó el sueldo neto mensual pero también redujo la retención. El ajuste puede situarse entre 400 y 900 euros a pagar, dependiendo del salario y de las circunstancias personales. También hay situaciones que pasan desapercibidas y que pueden provocar un resultado positivo. Desde 2026, el Ingreso Mínimo Vital debe declararse siempre aunque esté exento. Y si estuviste en ERTE , el SEPE actúa como segundo pagador, lo que puede obligar a presentar la declaración si se superan los límites establecidos.

aunque esté exento. Y si estuviste en , el SEPE actúa como segundo pagador, lo que puede obligar a presentar la declaración si se superan los límites establecidos. Los autónomos deben vigilar especialmente la prestación por cese de actividad, que tributa como rendimiento del trabajo. Lo mismo ocurre con el rescate de planes de pensiones que puede elevar notablemente la cuota si se retira una cantidad elevada.

Deducciones que puedes estar olvidando y que cambian el resultado

Otro motivo frecuente por el que la declaración sale a pagar es no aplicar las deducciones estatales o autonómicas a las que tienes derecho.

La lista es larga, deducción por maternidad, familia numerosa, donativos, alquiler de vivienda habitual (en los casos en los que sigue vigente), inversión en vivienda, deducciones autonómicas por nacimiento, estudios, discapacidad, energía renovable, etc.

Si no se revisan con calma es fácil dejarse alguna fuera. Y una sola deducción puede cambiar por completo el resultado final.

Si finalmente la declaración sale a pagar, no es necesario abonar todo de golpe. Hacienda permite fraccionar el pago en dos plazos: el 60% antes del 30 de junio y el 40% restante antes del 5 de noviembre, sin intereses. Y si aun así el importe es demasiado alto, se puede solicitar un aplazamiento más amplio, aunque en ese caso sí se aplican intereses de demora.

En resumen, la Renta sale a pagar cuando durante el año se retuvo menos de lo que correspondía. No es un recargo ni una penalización, es el ajuste final. Revisar bien el borrador, comprobar las retenciones y tener en cuenta todas las ayudas e ingresos del año puede evitar sorpresas en la campaña de 2026.

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