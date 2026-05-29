Antena 3 Noticias acumula 77 meses consecutivos de liderazgo, con su mejor mayo en 5 años

Antena 3, con un 12,9%, vuelve a liderar por 22º mes consecutivo siendo la cadena principal que más crece y manteniéndose imbatible en las franjas de mayor consumo, Sobremesa y Prime Time.

Antena 3 logra de nuevo los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión logrando una distancia de casi +2 puntos con la siguiente cadena consiguiendo la mayor ventaja de la temporada y también la mayor distancia en 31 años con su rival en mayo.

Los informativos líderes

Antena 3 Noticias acumula ya 77 meses como líder, logrando su mejor mayo en cinco años y manteniéndose como los informativos más vistos de la TV, con enormes ventajas sobre sus competidores.

A3N 1 representa el contenido regular más visto y de mayor cuota de TV, logrando su mejor mayo en 30 años y sumando 100 meses líder en la Sobremesa.

Por su parte, A3N 2 sigue reinando en Prime Time por 70º mes consecutivo, al igual que el fin de semana.

Dominio también en programas y series

Antena 3 también refuerza su dominio con los programas más vistos de la televisión. 'El Hormiguero', 'Pasapalabra', 'La Ruleta de la Suerte', 'Tu cara me suena', 'Mask Singer' y 'La Voz Kids' son líderes.

Arguiñano suma ya 50 meses de liderazgo, mientras que 'Y Ahora Sonsoles' vuelve a ser el magacín diario más visto de las televisiones privadas.

En cuanto a ficción, 'Sueños de Libertad' logra su mejor mayo histórico prolongando su liderazgo y siendo la serie más vista del mes. 'En tierra lejana' y 'Una nueva vida' son las más vistas durante la noche.

laSexta consolida su audiencia

laSexta ha logrado mantener sus mejores registros en la Mañana consolidando su audiencia en el mes de mayo. 'Al Rojo Vivo Especial Elecciones Andaluzas' ha sido lo más visto de la cadena.

'Lo de Évole' ha logrado su mejor dato de las últimas cinco temporadas, siendo el programa más visto de la cadena, al igual que consigue diariamente 'EL Intermedio'.

Además, 'laSexta Xplica' ha logrado su mejor mayo de la historia, siendo el programa líder de la noche de los sábados.

Nova, con un 1,9%, sigue siendo la cadena femenina líder, con la temática más vista en diferido, Neox, con un 1,7%, consolida su audiencia y Mega, con un 1,4%, logra su mejor mes de la temporada.